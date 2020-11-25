身障小蜜蜂車隊變放送頭車隊 嘉縣身心障礙日活動啟動

嘉義縣國際身障者日暨公彩嘉年華12月5日在竹崎鄉親水公園登場，縣長翁章梁今天上午在縣府帶領婦幼、兒少、救助、社工、老人等社福單位代表，宣告2020國際身心障礙者日「平等融合力量無限」踩街暨公益彩券嘉年華活動」啟動。

另，每逢選舉或商業活動，街頭巷尾常可見身障朋友把機車改裝成小蜜蜂廣播車，受雇宣傳，形成身障族群特有廣告車，社會局有感於車隊工作機會常青黃不接，與嘉縣殘障自強協會及脊髓損傷者協會整合行銷，創造就業機會，成立「放送頭車隊」。

社會局統一製作安全帽、隊旗及背心，整合2個團體25輛車，翁縣長命名為「嘉義縣放送頭車隊」，上午身障機車隊縣府成軍，翁章梁帶來賓鳴笛加油出發，期打響知名度，生意興隆。

翁章梁說，今年特別規畫在竹崎親水公園舉行「創意踩街遊行」活動，邀兒少、婦女、老人、身障團體機構、社區及學校共襄盛舉，由在地學校樂隊行進表演引導，鼓勵身障團體透過裝扮認識自己，肯定自我價值，提倡身心障礙者享有與他人一般平等基礎。

呼籲各界落實身心障礙者權利公約（CRPD）的精神與內涵，促進社會大眾對身心障礙者權利和尊嚴的重視，將整個公益彩券的核心價值「公益」深植人心。