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搶救台南溪北邊緣化 政策要拿出更有效藥帖
台南市發展長期南北失衡，縣市合併迄今近10年，溪北地區（曾文溪以北）人口減少逾3萬5千人，面對商業及就業機會減少，人口外流更雪上加霜，經濟發展有如進「加護病房」，搶救「溪北邊緣化」老問題，未來應多管齊下急救。
根據台南市政府民政局資料顯示，至今年10月底，台南市總人口數187萬5909人，溪北地區更從99年底50萬8301人，減少至目前47萬2693人，大幅減少3萬5千餘人。
通常影響人口成長的四大因素為出生、死亡、移入、移出，涵蓋自然增減及社會增減結果；檢視台南溪北人口減少，除區域人口老化嚴重，就業機會減少，流動人口少，都是主因。
另台南縣市合併後，溪南都會區磁吸效應下，溪北人口外流更雪上加霜，北台南首善之區新營區，許多公教人口外流，當月統計人口減少，多次居全市37個行政區之冠，在在顯示人口外流的嚴重性。
「溪北邊緣化」，對照地方發展的消長，讓不少在地鄉親感受深，這幾年更是許多政治人物競選主要訴求；從中央到地方，雖然陸續有包括台灣自來水教育訓練園區、新營後火車站、新營轉運站等重大建設，另外後壁蘭花生物科技園區、鹽水月津港燈節等重大活動開辦打響知名度，並將鹽水岸內糖廠開發為影視園區，可謂洋洋灑灑一堆。
只是，就算市府也強調，絕不會讓溪北邊緣化，會投入更多建設帶動發展，但現實面呈現的是，就業機會有限，市容持續蕭條，人口外流如故，相關單位恐還要拿出更有效的藥帖，才能扭轉區域持續失衡現況。
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