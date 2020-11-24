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台南市府預算審不完 黃偉哲：感謝各黨團願加開臨時會

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市長黃偉哲。圖／本報資料照片
台南市長黃偉哲。圖／本報資料照片

台南市政府總預算審查不完，市議會民進黨團、國民黨團、無黨聯盟今天下午2時半召開黨團協商，達成在12月加開臨時會繼續審預算的共識，但因民進黨團傍晚5時多發聲明稿指希望各黨團放下政治歧見，請議長邀各黨團協商，讓其餘2黨團認為被吃豆腐，氣得跳腳。台南市長黃偉哲今晚特地透過市府發聲明，感謝議會各黨團願意加開臨時會審預算，希望能在法定時程內完成審查。

黃偉哲透過市府聲明稿表示，感謝議長郭信良召集市議會各黨團進行協商，並在今天下午2時半獲得共識，將在12月21日到25日再召開臨時會審查總預算。市府感謝議會各位議員撥出寶貴時間審查，也期待能夠協助總預算案能夠在年度法定時程內完成審查作業。

國民黨團書記長王家貞說，國民黨團、無黨被吃豆腐，原本打算「今天協商的內容不算數了」，但「市長的善意我們看到了，他的態度我們要給予肯定」，明天會再與黨團討論。

無黨聯盟總召林阳乙表示，市長晚上緊急發聲明稿，有釋出善意，明天會再與議長、無黨籍議員商量。市府表示，會再積極跟各黨團溝通。

國民黨 民進黨 黃偉哲

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