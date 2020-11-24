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台南市府預算審不完 民進黨團發聲明卻惹怒藍營、無黨

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市議會今天審查市府文化局、新聞處預算。記者鄭維真／翻攝
台南市議會今天審查市府文化局、新聞處預算。記者鄭維真／翻攝

今天是台南市議會審定110年度台南市政府總預算的最後一天，因審預算期間議員發言踴躍、清點人數等狀況，導致表訂議事日程結束還有3個委員會未審查，民進黨國民黨、無黨聯盟等3黨團今下午進行黨團協商，計畫12月加開臨時會來審預算，不過，民進黨團傍晚發了新聞稿拜託議長邀各黨團協商，讓國民黨、無黨認為在吃他們豆腐，怒斥「協商不算數了！」

預算審查原訂排定從10月29日到11月24日共19天來審，民進黨團總召邱莉莉今傍晚將近6時發新聞稿指出，將拜託議長郭信良邀請國民黨團及無黨聯盟的議員先進，與民進黨團進行黨團協商。目的是希望12月能加開臨時會，來審查尚未通過的建設委員會、保安委員會、工務委員會的預算，以求在109年度內可以完成審查。

邱莉莉表示，希望各黨團放下政治歧見，共同為台南市政的進展而努力，也期待議長郭信良能順利召集黨團協商，盡快協商出臨時會議事日程，以利來年的市政推動。

不過，國民黨團總召王家貞得知邱發新聞稿後，氣得直說「不識好歹」，王家貞說，昨天和今天下午2時多都由議長召集進行黨團協商，也訂12月21到25日要開臨時會，3黨團都已達成共識，結果民進黨團卻在5時多發了新聞稿，誤導成國民黨團和無黨在杯葛，實在可惡，「既然民進黨團要這樣搞，今天協商就都不算數了！」

無黨聯盟總召林阳乙也氣憤地說，他為了敲定12月臨時會，拜託無黨議員屆時不要請假，下午2時多協商也確定臨時會時間，未料民進黨團卻來這招，「根本在糟蹋無黨議員」。

民進黨 國民黨

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