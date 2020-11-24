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影／全台唯一祭祀開漳聖王夫人 翁章梁今贈匾祈平安

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導
嘉義縣長翁章梁（中）今日偕同立委陳明文（左五）至大林安霞宮致贈匾額。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣長翁章梁（中）今日偕同立委陳明文（左五）至大林安霞宮致贈匾額。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣大林鎮安霞宮為全台灣唯一祭祀聖公母（開漳聖王夫人）的寺廟，今天上午聖公母聖誕，嘉義縣長翁章梁贈匾祝賀，祈求國泰民安，疫情早日結束。

同治四年（1865年），嘉義逢嚴重旱災，瘟疫肆虐，死者上萬，當地官員仕紳都束手無策，聽聞中林村有位陳姓老翁家祀開漳聖王，相當靈驗，鄉親便列隊至當地恭迎，瘟疫數月後便散去；兩年後地方鄉親籌資興建安霞宮，成為當地信仰中心。

今天上午嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、縣議員吳思蓉、許有疆等，至安霞宮恭祝聖公母聖誕，致贈「神威顯赫」匾額，祈求國泰民安，疫情早日結束，讓民眾過上安居樂業的生活。

安霞宮前主委、祭典委員陳源祺說，全台灣主供奉開漳聖王的廟宇上百間，但唯有大林安霞宮祭祀聖公母（開漳聖王夫人），因為數年前有民眾建議，現代社會應講求男女平權，聖公母庇護鄉里，應受同等尊敬。

八旬黃阿嬤住在附近，平日沒事，家人會推著輪椅帶她到安霞宮進香，看著煙香裊裊，常不自覺地感受到心靈的平靜，他也期許在聖公母的庇佑下，社會能更加和樂，疫情能早日結束。

嘉義縣大林鎮安霞宮為全台灣唯一祭祀聖開漳聖王夫人（左）的寺廟。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣大林鎮安霞宮為全台灣唯一祭祀聖開漳聖王夫人（左）的寺廟。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣大林鎮安霞宮為全台灣唯一祭祀聖公母（開漳聖王夫人）的寺廟。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣大林鎮安霞宮為全台灣唯一祭祀聖公母（開漳聖王夫人）的寺廟。記者莊祖銘／攝影

嘉義 翁章梁

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