百歲人瑞重返童年用九柑仔店 歡慶華山六腳站10周年

嘉義縣老人比例全國最高，其中六腳鄉老化比例居冠，照護弱勢獨居老人等長輩的華山基金會六腳站，上午在電視連續劇「用九柑仔店」拍片場地，舉行百歲人瑞回娘家十周年感恩茶會，邀請101歲人瑞鄭閩阿嬤及服務的阿公阿嬤共計13人，以及曾在六腳站服務的歷任站長回娘家，場面熱鬧溫馨。

大家一起來到阿嬤的兒時居住地潭墘村，在「用九柑仔店」執行策畫總監、媒人婆黃淑晴帶領下，穿上日本和服，在柑仔店回味童年時光，領取代幣購買零嘴、並享用茶點，度過這難得的時光。

華山六腳站10年服務超過220名的獨居長輩，華山志工長期陪伴成為長輩生活重要依靠，與柑仔店百年相遇，讓阿公阿嬤圓回娘家、重溫童年時光的心願，活動設計「拾穗感恩板」，獨居長輩在站長、義工帶領下，提筆寫下感謝的人、想見的人及想去的地方，提醒大家珍惜當下。

人瑞鄭閩阿嬤說：「上次回娘家忘了何時，鄰居都說嘸知多久沒看到您了」，六腳鄉公所鄉長秘書黃志平到場參與；長期支持華山的富翔營造公司老闆洪崇文說，六腳老人比例高，感謝華山持續照顧弱勢長輩；玉香禮餅舖老闆蘇建州提供茶點支持，