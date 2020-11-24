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轉角遇見蒜香藤花！雲林 斗六早餐店成另類賞花熱點

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
位在斗六鎮北路接萬年路轉角的早餐店開滿蒜香藤花，粉紫瀑布傾瀉而下，吸引路過民眾駐足拍照。記者陳苡葳／攝影
位在斗六鎮北路接萬年路轉角的早餐店開滿蒜香藤花，粉紫瀑布傾瀉而下，吸引路過民眾駐足拍照。記者陳苡葳／攝影

雲林虎尾農博公園旁美人樹大道成為雲林最夯打卡熱點，虎尾鎮公所趁勝追擊舉辦「深秋美人宴」花季大賞，掀起賞花熱潮；而斗六一家早餐店花園裡的蒜香藤花也悄悄盛開，許多客人買完早餐仍流連忘返拍照打卡，掀起另一波紫色風暴。

位在斗六鎮北路接萬年路轉角的早餐店，是當地知名的老字號庭園早餐店，王姓業者上午經營早餐店，下午販賣炸物點心，一天忙碌17小時，每周店休一天最喜歡就是種植花花草草。

最近早餐店內的花園開滿粉紫色的蒜香藤花，傾瀉而下宛如「紫河瀑布」，業者說，7、8年前本來要買爆竹花來種，是「陰錯陽差」買成蒜香藤花，一種下去即應證了「無心插柳柳成蔭」，花朵年年盛開2至3次，吸引上百人駐足拍照，「一邊買餐點、一邊賞花」更成了這家店的另類奇景。

不過蒜香藤花花期僅有短短7至10天，花季約是每年春天、秋天，其餘季節則是零星開花，業者說，這波花期已漸漸接近尾聲，今天即便是平日，也有散客慕名到此賞花，並安排至1.5公里外的紫藤湖公園散步，飽覽媲美小西湖的湖景風光。

來自台中的遊客說，此行專程安排到雲林觀光，上午甫從虎尾美人樹大道轉移陣地到斗六，原以為闖入工業區，殊不知「柳暗花明又一村」，城市之中竟然還有令人心曠神怡的親水綠地。

占地12公頃的紫藤湖是一處經過美化的滯洪池，沿岸種滿台灣欒樹，繞行環湖步道漫步一周約10分鐘，一旁還有涼亭、木椅可供遊客休憩，當地民眾也經常利用晨昏運動、散步。

來自台中的遊客今天到雲林觀光，下午專程到紫藤湖公園欣賞靜謐湖景。記者陳苡葳／攝影
來自台中的遊客今天到雲林觀光，下午專程到紫藤湖公園欣賞靜謐湖景。記者陳苡葳／攝影
經營早餐店及炸物點心餐車的王姓業者，每周店休一天的時間都用來種植花花草草。記者陳苡葳／攝影
經營早餐店及炸物點心餐車的王姓業者，每周店休一天的時間都用來種植花花草草。記者陳苡葳／攝影
早餐店業者無心插柳所種的蒜香藤花生命力極強，竟還出現「槓上開花」奇景。記者陳苡葳／攝影
早餐店業者無心插柳所種的蒜香藤花生命力極強，竟還出現「槓上開花」奇景。記者陳苡葳／攝影
當地民眾常揪團到紫藤湖公園運動、散步，或繞行環湖步道一周。記者陳苡葳／攝影
當地民眾常揪團到紫藤湖公園運動、散步，或繞行環湖步道一周。記者陳苡葳／攝影
沿著斗六鎮北路前行1.5公里即能抵達媲美小西湖的紫藤湖公園。記者陳苡葳／攝影
沿著斗六鎮北路前行1.5公里即能抵達媲美小西湖的紫藤湖公園。記者陳苡葳／攝影

斗六 賞花

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