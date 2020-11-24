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雲林兩大醫院獲企業永續獎 創意加科技提供友善醫療

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
北港媽祖醫院推出友善醫療服務網深入偏村角落，帶給沿海長者更多醫療便利，榮獲企業永續銅牌獎。圖／媽祖醫院提供
北港媽祖醫院推出友善醫療服務網深入偏村角落，帶給沿海長者更多醫療便利，榮獲企業永續銅牌獎。圖／媽祖醫院提供

台大醫院雲林分院和北港媽組醫院，角逐TCSA臺灣企業永續獎，在兩百多家醫院中，脫穎而出，雙雙得獎，台大榮獲醫院HSR永續方案金獎與銅獎，媽祖醫院也以「專業友善醫療」摘下銅牌。兩醫院各據雲林山、海區，提供友善醫療，也為雲林打造完整的醫療網。

今年參加台灣企業永續獎共252家，比去年成長28%，由台大雲林分院副院長劉宏輝帶領的高齡社區照護「阿波羅計畫」，及副院長馬惠明、整形外科主任張惠琇帶領的遠距智慧傷口照護「療癒特攻隊」，分獲「醫院HSR 永續方案獎」金牌及銅牌。

阿波羅計畫是透過長青食堂遠距系統並協調在地診所，成立阿波羅義勇醫師團，利用視訊遠距測量與篩檢評估，以及遠距營養、出院監控、遠距復健等措施。此外，有許多慢性病人就醫困難或處置不當，傷口難癒合，有的因行動不便長期臥床，肢體僵硬變形，為改善慢性傷口的醫療，成立傷口照護中心可在診間直接清創，「療癒特攻隊」更定期到長照機構或到宅服務，傷口癒合率超過40%，成效卓著，。

中國醫藥大學北港附設醫院（媽祖醫院）也以「專業友善醫療」獲銅牌獎，院長吳錫金表示，該院提供「救腦、救心、救命」急重症醫療，發展專科特色醫療，建立友善服務網，深入偏村。

吳院長說，從病人入院就開始整合各項出院準備的服務，包括復能、沐浴車、失智共照等提供一條龍專業服務，讓病患在家安心養病；此外，也成立社區巷弄失智服務站，水林、東勢、北港失智據點被評核優等。此外也與「極至動能舞團」團隊合作推出藝術治療，為高齡者策劃多元的展演計畫，一起上台曼妙共舞演出，帶給長者自信和喜樂心情，活出新人生。

由台大雲林分院兩位副院長帶領的「阿波羅計畫」及傷口照護中心團隊榮獲企業永續的金牌和銅牌獎。圖／台大雲林分院提供
由台大雲林分院兩位副院長帶領的「阿波羅計畫」及傷口照護中心團隊榮獲企業永續的金牌和銅牌獎。圖／台大雲林分院提供

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