議員批台商回流投資金額嘉市掛蛋 市長：努力招商

嘉義市議員蔡文旭今天質詢指出，經濟部統計中美貿易戰台商回流的投資金額高達8千億，但嘉義市金額卻「掛蛋」，明明有34個乙種工業用地，逾50%土地閒置，卻無法引進投資，市府需加強招商。

市長黃敏惠回應，嘉義市土地小，乙種工業用地也都是私人土地，將努力招商媒合業者和地主，嘉市做為西部新都心也會持續透過服務業、醫療、教育和文化等，吸引鄰近縣市人口，促進經濟發展。

蔡文旭說，根據經濟部資料顯示，台商回流的投資金額，雲林有92.44億元、嘉義縣為181.49億元、台南為1387.15億元，雲嘉南縣市只有嘉義市金額是0，若從中小企業加速投資方案來看，嘉義市也僅有一家鍛造公司投資4億餘元，創造15個就業經費，與鄰近縣市動輒百億相距甚遠。

蔡文旭說，雲林今年還有google在斗六投資218億元，多增加1千名工作機會，嘉義縣還有中山科學院在民雄鄉開發54公頃的「航空研發園區」，為什麼這些資訊業、科技研發單位不來嘉義市？若無法吸引企業來投資，將會造成年輕人嚴重流失，加速老化等惡性循環。

市府建設處指出，嘉義市乙種工業用地共有230公頃，僅管這些都是私人土地，市府仍將在明年透過專業盤點，掌握地主開發意願，供需利用情形等條件，召開投資說明媒合會，協助有意願開發的地主找到合適的投資企業主，希望多元引進現代化科技產業，提高土地開發與利用率。