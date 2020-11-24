影／台南國產牛肉29日善化促銷 黃偉哲呼籲各方捧場
台南國產牛肉行銷活動29日在善化區農會登場，今天善化農會在農產品展售館辦宣傳會，請來市長黃偉哲帶領地方人士示範「如何吃頂級溫體牛肉」，善化在地「八甲田」總舖師帶來10道國產溫體牛不同部位入菜的美食風味料理，要凸顯出國產溫體牛肉品質特色，推廣台南國產牛肉。善化農會總幹事洪錦秀表示，為了共襄盛舉，當天善化芝麻油等相關產品將有驚喜折扣，呼籲鄉親都來捧場搶好康。
黃偉哲表示，大家知道善化有名的胡麻節，善化牛肉也是遠近馳名，本產絕沒有萊克多巴胺，當胡麻遇見牛肉時，從西方的牛排到東方中式的牛肉麵、牛肉湯，料理很多元，歡迎喜歡牛肉的朋友可以來台南，品嘗善化國產溫體牛肉好味道。
「要吃優質牛肉，一定要來台南」，黃偉哲說，台南是台灣重要牛肉產地，直送店六都之冠，歡迎來大啖新鮮國產溫體牛肉好滋味。
農業局主秘吳威達、善化農會總幹事洪錦秀、台南市肉品市場公司總經理陳豐榮、台灣肉牛產業發展協會代表及市議員李偉智、陳碧玉、蔡旺詮到場與黃偉哲一同品嘗推薦，吃素的議員林志展也到場肯定農會用心。
黃偉哲指出，台南市為重要牛肉產地，目前有養牛場158場26,657頭，在養頭數約占全國17 %，僅次於彰化縣及屏東縣，但居六都之冠，飼養的牛經合格屠宰場屠宰後直送清燙牛肉店家，溫體國產牛肉新鮮優質，深受消費大眾喜愛。
農業局表示，為了讓消費者能夠食用安全衛生國產牛肉，除了加強肉牛屠體屠宰衛生檢查與肉品衛生安全檢驗外，業者也配合產銷履歷牛肉驗證制度，建立國產優質牛肉品牌，設立更多的國產牛肉專賣店，讓消費者知道「台灣好牛，安全ㄧ流」，符合「身地一氣」國產新鮮、在地食材、在地享用的精神。
農業局說，國產牛肉在地生產，當日屠宰後就直送到使用國產牛肉店家，不像進口牛肉必須經過長途運輸，因運送時日長及冷凍冷藏保鮮過程，會增加碳排放，因此，吃牛肉當然以新鮮美味的國產牛肉為第一選擇，歡迎大家來「美食之都」台南品嚐國產溫體牛肉好滋味。
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