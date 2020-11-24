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「龍崎光節－空山祭」 去年大轟動 今宣布耶誕節再登場

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
「龍崎光節－空山祭」 去年大轟動，今宣布耶誕節再登場。記者周宗禎／攝影
「龍崎光節－空山祭」 去年大轟動，今宣布耶誕節再登場。記者周宗禎／攝影

去年首辦造成轟動的「龍崎光節－空山祭」，今天宣布12月25日耶誕節再度登場，舉辦到明年2月28日，每天下午5點半到晚間10點，最後去年首辦造成轟動時間9點20分。展覽期間將安排藝術家創作座談、龍崎在地生態文史導覽、空山祭藝術創作工作坊等，豐富多元。

主辦單位表示，因虎形山區空間有限，為提升觀賞品質、管控人流以維護參觀者安全，「今年活動創全國燈會之先，首度採售票制」，門票26日中午出售，可於兩廳院售票系統購入。

今年「空山祭」主題故事「大地迴生」，敘說人們踏上旅程，經歷旅途上的酸甜苦辣、經過成長，最終返家的故事。本屆以龍崎古老傳說「窩鏡窗」為靈感，概念延續首屆的「空山不空、看見價值」，呼應2020年因疫情及大環境事件所引發的「返鄉」潮流相呼應，探討人與鄉土、都市與偏鄉間的關係。

台南市文化局攜手藝術家、動畫師、社區居民與在地學校於虎形山公園周邊設置14件大型光景藝術作品，與首屆相比不僅數量更多，整體規模、量體亦更大。如作品「怹食蛇」長達200公尺，由擅長宏觀結構體的藝術家梁賴昌與辛綺合作，透過燈光投影變化，色彩炫目、如夢似幻；辛綺創作的作品「流光樹林：團聚」，以螢光絢麗的流光樹組合成巨大的光之森林，在故事中成功召喚大蛇「返鄉」，不僅將龍崎夜晚山林妝點成迷離夢幻的秘境，所散發的視覺力量極為震撼卻又溫暖，令人驚艷。

「龍崎光節－空山祭」 去年大轟動，今宣布耶誕節再登場。圖／主辦單位提供
「龍崎光節－空山祭」 去年大轟動，今宣布耶誕節再登場。圖／主辦單位提供
「龍崎光節－空山祭」 去年大轟動，今宣布耶誕節再登場。圖／主辦單位提供
「龍崎光節－空山祭」 去年大轟動，今宣布耶誕節再登場。圖／主辦單位提供
「龍崎光節－空山祭」 去年大轟動，今宣布耶誕節再登場。記者周宗禎／攝影
「龍崎光節－空山祭」 去年大轟動，今宣布耶誕節再登場。記者周宗禎／攝影

藝術家 兩廳院售票 燈會

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