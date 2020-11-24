「龍崎光節－空山祭」 去年大轟動 今宣布耶誕節再登場

去年首辦造成轟動的「龍崎光節－空山祭」，今天宣布12月25日耶誕節再度登場，舉辦到明年2月28日，每天下午5點半到晚間10點，最後去年首辦造成轟動時間9點20分。展覽期間將安排藝術家創作座談、龍崎在地生態文史導覽、空山祭藝術創作工作坊等，豐富多元。

主辦單位表示，因虎形山區空間有限，為提升觀賞品質、管控人流以維護參觀者安全，「今年活動創全國燈會之先，首度採售票制」，門票26日中午出售，可於兩廳院售票系統購入。

今年「空山祭」主題故事「大地迴生」，敘說人們踏上旅程，經歷旅途上的酸甜苦辣、經過成長，最終返家的故事。本屆以龍崎古老傳說「窩鏡窗」為靈感，概念延續首屆的「空山不空、看見價值」，呼應2020年因疫情及大環境事件所引發的「返鄉」潮流相呼應，探討人與鄉土、都市與偏鄉間的關係。