影／打造創業金頭腦 新營贏地創新育成中心啟用

台南市政府、市議會爭取近億元打造的「贏地創新育成基地」今啟用，提供新創團隊6間獨立辦公室等相關設施，市府表示，希望該育成基地設立，引進更多「金頭腦」，帶動創新創產業新氣象。

贏地創新育成基地4層樓共計437坪，提供新創團隊6間獨立辦公室、共享空間、會議室、商務設備、直播室、休憩區等嶄新創業環境，為創業青年打造完善的創業基地練功房。

今上午開幕，邀請台南市長黃偉哲、市議會議長郭信良、市議員蔡育輝、沈家鳳、李宗翰、趙昆原、王家貞、李鎮國、李偉智、南科管理局副局長鄭秀絨、經發局長陳凱凌、經濟部中小企業處處長何晉滄等人與會。

黃偉哲說，溪北創新育成中心從議會出發，感謝郭信良議長以及議員支持，這裡將來會有5G場域建置，讓新營因年輕人進駐，帶來許多創意構想，這也是市府「贏贏 WIN WIN」雙贏政策。

郭信良說，市議會民治議事廳，從台南合併升格後，漸成閒置空間，而贏地落成提供讓溪北青年非常好創業服務，只需負擔少許費用，新創基地是很好政策，議會將全力支持市政府於溪南再設立一個新創基地。

市府經發局說，贏地創新育成基地正積極招募時尚自主、食藥高質、5G領先、自駕漫遊、數位轉型、智慧綠能等六大領域新創團隊進駐，提供諮詢診斷、專家媒合、技術提升、市場行銷、管理營運、財務法律、公司成立與資金爭取等一站式創業育成輔導服務。

經發局長陳凱凌說，贏地創新育成基地今年10月19日試營運，展示包含台灣恩悌悌（NTT）帶來「異地共演」與「全息投影」，經緯航太服務型機器人，本市隱形冠軍及5G台南隊展現出深厚工業實力及未來趨勢等科技亮點，更邀請到亞馬遜網路服務公司（AWS），分享企業數位轉型策略與趨勢以及國際新創STARTBOARD活動帶來國際視野，並開設智慧農漁業、5G攜手智慧駕駛、金融科技等精彩課程，