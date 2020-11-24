東山咖啡產地證明標章發表會 為消費者權益把關

台南東山咖啡知名度高，為保障消費者正確咖啡產地來源，台南市政府農業局今舉辦「東山咖啡產地證明標章發表會」，由市長黃偉哲為咖啡產品張貼東山咖啡產地認證標章，宣示為東山咖啡品質把關。

黃偉哲、立委賴惠員、台南市議員蔡育輝、李宗翰、沈家鳳、東山區長呂煌男、東山區農會總幹事余淑琴等人出席，帶領東山區認證合格的咖啡業者一起參與。黃偉哲表示，東山咖啡顆粒飽滿、香氣濃郁圓潤、口感滑順，淺焙、中焙各具風味，讓許多有喝咖啡習慣的民眾一試成主顧。

呂煌男表示，東山咖啡產地證明標章由公所認證，為產地來源與品質把關，建立東山咖啡品牌與保證。標章審查過程嚴謹，咖啡業者須經過現地勘查、品質評鑑及藥檢合格方能核發標章，貼紙具有防偽造設計，並可掃描QRCODE連結至認證平台，讓消費者安心購買，消費者可上台南市東山區公所網站查詢，網址：https://dongshan.tainan.gov.tw/cp.aspx?n=23082&s=9495。

農業局長謝耀清指出，南市咖啡種植面積近60公頃，東山區種植面積約54公頃，居台南之首，與屏東縣泰武鄉、南投縣國姓鄉、嘉義縣阿里山鄉及雲林縣古坑鄉並駕齊驅。

為推廣東山咖啡，農業局自102年起辦理台南市咖啡評鑑，將評鑑優勝咖啡豆薦送農委會辦理的「台灣國產精品咖啡豆評鑑」及美國咖啡品質協會（Coffee Quality Institute），爭取全國及世界級認證。自102年至109年間，共有21組東山當地咖啡生豆，獲得美國咖啡品質協會評測認證80分以上精品級咖啡。