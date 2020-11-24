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嘉義市國中生沈迷網路缺課 教師耐心輔導拉回他

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市在防治中輟不遺餘力，今年獲得多個獎項。圖／嘉市府提供
嘉義市在防治中輟不遺餘力，今年獲得多個獎項。圖／嘉市府提供

嘉義市一名國中生阿華自幼與父母離異，原生家庭無法發揮有效功能，在校因情緒控制不佳致人際關係不良，沈迷網路尋求慰藉，缺課嚴重，後來經由學校輔導老師與阿華約法三章，自行約束玩遊戲和睡覺時間，導師也讓他收發聯絡簿，增加與同學互動，讓阿華達成正向改變，也越來越愛上學。

「中輟生能復學，並找到上學、讀書的快樂，是學校老師的共同心願」，蘭潭國中輔導主任郭子元分享阿華這名個案，他說，阿華因課業程度落後、人際關係不佳，雙重因素導致轉向網路尋求慰藉，造成遲到、缺課情形越來越增加，但阿華內心十分渴望成為大家喜愛的孩子，也希望自己會讀書，但不知道該怎麼做。

郭說，輔導老師與阿華約法三章後，也增加他與同學互動的機會，適時讚美和獎勵，私下請幾位同學多關懷阿華，輔導老師也教導他許多情緒管理與人際技巧。當阿華順利達成簡單的目標後，自我效能提高，就會讓他對自己產生信心。

市府教育處長林立生指出，透過教師努力，108學年度嘉義市總復學率90%、總再輟率30%及輟學率0.04%，表現皆優於全國平均，國教署今年預防中輟表揚，嘉義市獲得績優縣市，蘭潭、北興國中獲得績優學校，績優人員有蘭潭國中輔導主任郭子元，也獲得108年預防少年兒童犯罪執行成果優良縣市。

林立生表示，推動國中小中輟生預防及復學輔導工作需要結合警政、社政、衛政等共同建構團隊網絡，市府每年定期召開中輟學生復學輔導督導會報，研商中輟生復學輔導機制及策略，也透過會議凝聚團隊向心力及目標，希望兒童青少年在友善、安全、幸福的環境中順利成長。

嘉義市在防治中輟不遺餘力，今年獲得多個獎項。圖／嘉市府提供
嘉義市在防治中輟不遺餘力，今年獲得多個獎項。圖／嘉市府提供

嘉義 蘭潭

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