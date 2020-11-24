三章一Q補助漏市幼兒園 中市議員：1.8萬幼兒差別待遇

行政院農業委員會2017年開始推學校午餐「三章一Q」政策，明年更加碼把每人每餐3.5元補助提高到6元，市議員張廖乃綸指出，不少國小附設幼兒園或市立幼兒園卻未被納入，這並不公平，教育局應積極向農委會爭取。教育局長楊振昇表示，農委會的三章一Q團膳獎勵方案，的確只針對國中小及附設幼兒園補助，教育局會積極向中央反映，爭取市立幼兒園納入獎勵補助，不要一國兩制。

農委會針對國中小學童飲食健康，連續3年發放每人每餐3.5元補助，鼓勵學校午餐選用具有「CAS台灣優良農產品標章」「產銷履歷農產品標章（TAP）」「有機農產品標章」「農產生產追溯QR Code」等4種標章或標示的食材，即所謂學校午餐「三章一Q」。

行政院未補助台中市21個公立幼兒園三章一Q，張廖乃綸說，中央政府明年開放萊豬，幼兒午餐成本勢必提高，讓原本較貼近基層民眾需求的市立幼兒園辦學更困難。目前市立幼兒園加上分園，師生人數超過1萬8000人，她認為一樣的幼兒園卻不同的待遇，說不過去。更何況市立幼兒園多以中低收入家庭的孩子優先入學，市府應該負起責任照顧。

教育局長楊振昇表示，另行政院農委會農糧署的「三章一Q」補助對象是國中小與附幼，市府將參考議員意見，建議中央將高中及幼兒園納入保障，嚴格要求所有學校配合使用國產豬。