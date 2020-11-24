101歲人瑞想回娘家 華山基金會助她完成心願
嘉義101歲人瑞鄭閩，日前向華山基金會的志工說，想回六腳鄉潭仔墘娘家「用九柑仔店」附近看看，今天完成心願，與鄰人話家常，但家族中與她同輩的人只剩1名弟媳還在人世。
住在嘉義縣六腳鄉灣內的101歲人瑞鄭閩，娘家在同鄉的潭仔墘，也就是電視劇「用九柑仔店」的拍攝地，雖然兩地開車只要10幾分鐘，但她平日靠外傭照顧，要坐輪椅才能外出，與他同住的兒子也老了，已經好幾年沒回娘家。
日前華山基金會的志工探視鄭閩，問她農曆年快到了，有什麼心願，鄭閩說，想回娘家看看；今年正值華山基金會六腳站建站10週年，就順勢辦了「百歲人瑞回娘家」活動，帶著當地華山基金會關懷的10幾位獨居老人，今天一同來到「用九柑仔店」。
今天上午鄭閩坐著輪椅回到潭仔墘老家，親朋好友齊聚「用九柑仔店」話家常，鄭閩的女兒也從台北回來陪母親；鄭閩女兒說，家族與母親同輩的人，只剩1名弟媳還在人世。
華山基金會嘉義六腳站長黃雅靖說，辦回娘家的活動，是要提醒大家珍惜身邊的老人，把握當下，帶他們去想去的地方，見想見的人。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言