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101歲人瑞想回娘家 華山基金會助她完成心願

中央社 / 嘉義縣24日電

嘉義101歲人瑞鄭閩，日前向華山基金會的志工說，想回六腳鄉潭仔墘娘家「用九柑仔店」附近看看，今天完成心願，與鄰人話家常，但家族中與她同輩的人只剩1名弟媳還在人世。

住在嘉義縣六腳鄉灣內的101歲人瑞鄭閩，娘家在同鄉的潭仔墘，也就是電視劇「用九柑仔店」的拍攝地，雖然兩地開車只要10幾分鐘，但她平日靠外傭照顧，要坐輪椅才能外出，與他同住的兒子也老了，已經好幾年沒回娘家。

日前華山基金會的志工探視鄭閩，問她農曆年快到了，有什麼心願，鄭閩說，想回娘家看看；今年正值華山基金會六腳站建站10週年，就順勢辦了「百歲人瑞回娘家」活動，帶著當地華山基金會關懷的10幾位獨居老人，今天一同來到「用九柑仔店」。

今天上午鄭閩坐著輪椅回到潭仔墘老家，親朋好友齊聚「用九柑仔店」話家常，鄭閩的女兒也從台北回來陪母親；鄭閩女兒說，家族與母親同輩的人，只剩1名弟媳還在人世。

華山基金會嘉義六腳站長黃雅靖說，辦回娘家的活動，是要提醒大家珍惜身邊的老人，把握當下，帶他們去想去的地方，見想見的人。

嘉義

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