台南市109年下半年歷史名人 甘惠忠等5人入選

台南市政府文化局今天公布109年下半年台南市歷史名人，共有5人入選，分別是甘惠忠、謝碧連、陳春木．林勇、謝武勇，將以故居掛牌、立像或立碑紀念。

文化局審議通過109年下半年歷史名人，分別是學術教育類的謝碧連、陳春木、林勇；宗教類的甘惠忠；藝術類的許武勇。

文化局人員指出，謝碧連（1922年-2020年）出生於台南麻豆，是台灣戰後早期少數律師之一，畫家郭柏川回台成立台南美術研究會時，聘請謝碧連為法律顧問，擬訂組織章程條文及相關法律諮詢；謝碧連低調謙和，將法學專長貢獻於藝壇，在文史上也有傑出貢獻。

陳春木（1910年-2002年）出生於台南學甲，年幼時搬到左鎮菜寮，之後長期以公務員身分在左鎮服務，成為當地重要文史工作者與化石採集者，被封為「化石爺爺」。

林勇（1904年-1992年）出生於台南安平，曾任安平區長、台南市文獻委員會委員、台南市文史協會成員，是安平鄉土文史先驅，鑽研地方文史40年，凸顯安平在台灣史上的地位，著有「臺灣城懷古集」及續集等。

甘惠忠（Brendan O’Connell, 1936年-2020年）出生於美國紐約，長期在台南投入智能不足兒童早療教育，創辦中華民國啟智協會，在玉井創立德蘭啟智中心，在學甲創立伯利恆文教基金會，是第22屆醫療奉獻獎得主，也是第一位非醫療背景得獎的外國神父；甘惠忠2017年從當時行政院長林全手中接過身分證，成為國籍法修正後首位受惠者。

許武勇（1920年-2016年）出生於台南，是台灣近現代美術史中重要畫家之一，畢業於台北高等學校（國立台灣師範大學），藝術上師事鹽月桃甫，曾前往日本東京帝國大學（東京大學）就讀醫科，戰後考取公費留學美國加州大學，返台後在各地行醫外，創作不輟，1987年自醫界退休後成為專業藝術家。

台南市歷史名人分為藝術類、文學類、學術教育類、政治類、醫療類、經濟類、宗教類、技術類等8大類別，納入前述5人後，台南市歷史名人已達227人，其中藝術類27人、文學類42人、學術教育類35人、政治類59人、醫療類17人、經濟類24人、宗教類19人、技術類4人。

台南市政府104年起進行名人故居掛牌，逐步推動台南市歷史名人紀念與保存工作，將於台南市立圖書館新總館內設置「臺南名人堂」，今年啟動「臺南市名人誌」編纂計畫。