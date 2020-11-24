影／正心堂整建遇短絀 他發心捐無限機能衣義賣

雲林縣正心中學創校60年，12月5日將舉行校慶活動，令校友記憶深刻的禮堂「正心堂」在校方保留原貌前提下，今年1月斥資2900萬整修，6月完工，費用卻隨之追加至4100萬元，遠超出原有預算所及，幸陸續獲校友、家長及教職員支持，校長林佳慧說，由於經費仍有一段差距，校方今再接獲一名陳姓校友提出贊助計畫，將無限量捐助自創品牌機能用品予校方義賣，所得全數捐作修建經費。

「甲子從頭又一新」校長林佳慧說，正心堂1972年啟用，使用至今已有48年歷史，雖乘載許多正心學子校園生活的喜怒哀樂，但空間與設備漸不敷使用；兩年前她發現正心堂紅布幕破損，本只想進行輕裝修，這才知道堂內多處設施都已斑駁不能用，起心動念準備翻修，過程中獲校友、家長及教職員鼎力相助，終在今年跨出修建起步。

由建築師校友柯佳宏設計監造的正心堂，採用天主教風格、現代感教育場所功能整建，屋頂太子樓設計宛如天主教「引進天光與人連接」象徵意義，實際上室內熱空氣能往上升，達到對流效果，採光通風良好，著實是座「會呼吸的建築」；為接應上屆畢業生畢業典禮，全新禮堂於今年6月啟用，讓學子見證歷史性一刻。

今年寒假校方也收到一對小兄弟所寄的兩封信，信件字體歪歪斜斜，校方表示，一看便知是小朋友寫的字跡，兩人分別提到想幫助正心堂整建經費，哥哥捐1077元，弟弟捐100元，經學校老師細查才發現，哥哥是高二在校生，弟弟目前小學五年級，兩人皆認為「一個人的力量很小，但深信很多人的力量就會很大！」

「正心堂集合了所有人的回憶」林佳慧謝謝校友挹注整修經費。據了解，這名年約50歲的陳姓校友為莿桐鄉子弟，6年中學生活皆在正心度過，在校期間因參加合唱團，體悟到學校教給他的「愛」與「分享」精神。

陳姓校友如今在台北經營成衣事業有成，除多次低調幫助母校，也長年扶助單親家庭子弟求學，每年寒、暑假親自與受助學生面談，依實際需求提供幫助並關心職涯發展。