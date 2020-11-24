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影／正心堂整建遇短絀 他發心捐無限機能衣義賣

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣正心中學正心堂採光通風良好，是一座「會呼吸的建築」。記者陳苡葳／攝影
雲林縣正心中學正心堂採光通風良好，是一座「會呼吸的建築」。記者陳苡葳／攝影

雲林縣正心中學創校60年，12月5日將舉行校慶活動，令校友記憶深刻的禮堂「正心堂」在校方保留原貌前提下，今年1月斥資2900萬整修，6月完工，費用卻隨之追加至4100萬元，遠超出原有預算所及，幸陸續獲校友、家長及教職員支持，校長林佳慧說，由於經費仍有一段差距，校方今再接獲一名陳姓校友提出贊助計畫，將無限量捐助自創品牌機能用品予校方義賣，所得全數捐作修建經費。

「甲子從頭又一新」校長林佳慧說，正心堂1972年啟用，使用至今已有48年歷史，雖乘載許多正心學子校園生活的喜怒哀樂，但空間與設備漸不敷使用；兩年前她發現正心堂紅布幕破損，本只想進行輕裝修，這才知道堂內多處設施都已斑駁不能用，起心動念準備翻修，過程中獲校友、家長及教職員鼎力相助，終在今年跨出修建起步。

建築師校友柯佳宏設計監造的正心堂，採用天主教風格、現代感教育場所功能整建，屋頂太子樓設計宛如天主教「引進天光與人連接」象徵意義，實際上室內熱空氣能往上升，達到對流效果，採光通風良好，著實是座「會呼吸的建築」；為接應上屆畢業生畢業典禮，全新禮堂於今年6月啟用，讓學子見證歷史性一刻。

今年寒假校方也收到一對小兄弟所寄的兩封信，信件字體歪歪斜斜，校方表示，一看便知是小朋友寫的字跡，兩人分別提到想幫助正心堂整建經費，哥哥捐1077元，弟弟捐100元，經學校老師細查才發現，哥哥是高二在校生，弟弟目前小學五年級，兩人皆認為「一個人的力量很小，但深信很多人的力量就會很大！」

「正心堂集合了所有人的回憶」林佳慧謝謝校友挹注整修經費。據了解，這名年約50歲的陳姓校友為莿桐鄉子弟，6年中學生活皆在正心度過，在校期間因參加合唱團，體悟到學校教給他的「愛」與「分享」精神。

陳姓校友如今在台北經營成衣事業有成，除多次低調幫助母校，也長年扶助單親家庭子弟求學，每年寒、暑假親自與受助學生面談，依實際需求提供幫助並關心職涯發展。

林佳慧表示，陳姓校友對於母校及學弟妹都相當大方，自身卻是省吃儉用，校方擬在12月5日校慶當天設攤義賣，歡迎校友回娘家「用新台幣下架」商品，「一千、兩千不嫌少，十萬、二十萬不嫌多」希望匯集社會力量，「許正心堂下個60年新願」。

正心中學陳姓校友自創的機能衣品牌義賣價實惠，校方預計在12月5日校慶設攤販售。記者陳苡葳／攝影
正心中學陳姓校友自創的機能衣品牌義賣價實惠，校方預計在12月5日校慶設攤販售。記者陳苡葳／攝影
雲林縣正心中學正心堂6月整建完工，沿用早期使用的經典藍，是座極具現代感的禮堂。記者陳苡葳／攝影
雲林縣正心中學正心堂6月整建完工，沿用早期使用的經典藍，是座極具現代感的禮堂。記者陳苡葳／攝影
出身雲林莿桐的陳姓校友捐出無限量機能商品讓母校義賣。記者陳苡葳／攝影
出身雲林莿桐的陳姓校友捐出無限量機能商品讓母校義賣。記者陳苡葳／攝影
雲林縣正心中學正心堂整建經費還有缺口，校方今獲一名經營成衣事業有成的陳姓校友捐出無限量機能商品義賣，所得也皆作為經費使用。記者陳苡葳／攝影
雲林縣正心中學正心堂整建經費還有缺口，校方今獲一名經營成衣事業有成的陳姓校友捐出無限量機能商品義賣，所得也皆作為經費使用。記者陳苡葳／攝影
雲林縣正心中學正心堂側門上圖騰，象徵人聚集在禮堂，有「手牽手、擁抱」的含意。記者陳苡葳／攝影
雲林縣正心中學正心堂側門上圖騰，象徵人聚集在禮堂，有「手牽手、擁抱」的含意。記者陳苡葳／攝影

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