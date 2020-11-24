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公共場所室內空品疏失 南市最常見關閉門窗使用冷氣

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局加強公共場所空氣品質監測，維護民眾健康。圖／南市環保局提供
台南市環保局加強公共場所空氣品質監測，維護民眾健康。圖／南市環保局提供

為提升公共場所室內空氣品質環保署已公告第一批、第二批室內空氣品質管制場所，預計還會有第三批。台南市環保局已提前布署，針對國中小、幼兒園、地區醫院等86家未來管制重點場所加強宣導；12月也會辦理室內空氣品質列管現況檢討說明會，提升自主管理能力，維護室內空氣品質。

環保署公告的第一批、第二批室內空氣品質管制場所包含，大專校院、圖書館、博物館、美術館、醫療機構、政府機關、鐵路車站、金融機構、電影院、視聽歌唱業、商場及運動健身場所等。

台南市環保局表示，每年都對管制場所執行室內空氣品質稽查，去年共稽查37家，3家未符合法規標準，經輔導均已改善完成，複測後符合規定；今年已稽查37家，全都符合規範。環保局指出，被列管場所應設置維護管理專責人員、撰寫維護管理計畫書及定期實施室內空氣品質檢驗測定，未依規定辦理將處1萬以上5萬元以下罰鍰。

環保局表示，歷年來室內空氣品質巡查檢測，常見的疏失為長時間緊閉門窗使用冷氣，因空氣流動不易，又室內活動人數多時，二氧化碳及其他汙染物就容易累積。有關室內空氣品質相關資訊查詢，可在http://www.js-ene.com/tainan_epb/iaq/查詢。

空氣品質 環保署 幼兒園

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