台南市歷史名人添5人 未來總圖將有「台南名人堂」

台南市文化局本月初依照「台南市歷史名人紀念作業要點」，審議通過5人列為台南市歷史名人，包括學術教育類謝碧連、陳春木、林勇，宗教類甘惠忠，藝術類許武勇，後續將進行名人小傳的調查及撰寫，列入歷史名人網頁。

文化局指出，謝碧連出生於台南麻豆，為台灣戰後早期少數律師之一，畫家郭柏川回台後成立「台南美術研究會」時，聘請謝為法律顧問，為畫會擬訂組織章程條文及相關法律諮詢，他將法學專長貢獻於藝壇，在法學及文史上都有傑出貢獻，是府城文史智慧之寶。

陳春木生於台南學甲，年幼時搬到左鎮菜寮，之後長期以公務員身分在左鎮服務，為當地重要的文史工作者與化石採集者，被封為「化石爺爺」。

林勇在台南安平出生，曾任安平區長、台南市文獻委員會委員、台南市文史協會成員，安平鄉土文史先驅，鑽研地方文史40年，凸顯安平在台灣史上的地位，著有「台灣城懷古集」及續集等作品。

甘惠忠出生於美國紐約，長期在台南投入智能不足兒童早療教育，創辦「中華民國啟智協會」，在玉井創立「德蘭啟智中心」，在學甲創立「伯利恆文教基金會」，第22屆醫療奉獻獎得主，為第一位非醫療背景得獎的外國神父。2017年甘惠忠從行政院長林全手中接過身分證，成為《國籍法》修正通過後的第一受惠者。

許武勇為台灣近現代美術史中重要畫家之一，曾到東京帝國大學就讀醫科，期間入選獨立美術協會展，戰後考取公費留學美國加州大學，返台後於各地行醫外，創作不輟，1987年自醫界退休，成為專業藝術家。