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長榮女中餐管科西餐宴 下廚感謝父母恩

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市長榮女中在感恩節前夕舉辦感恩餐會，學生在老師指導下做料理孝敬父母。記者鄭惠仁／攝影
台南市長榮女中在感恩節前夕舉辦感恩餐會，學生在老師指導下做料理孝敬父母。記者鄭惠仁／攝影

台南市長榮女中餐飲管理科今舉辦感恩餐會，學生利用在地食材，製作美味料理，宴請家長。學校表示，西餐宴從前菜到甜點，都使使用台南農特產入菜，為推廣在地產業盡心力。

校長蔡玉敏表示，之前就辦理一系列講座，包括邀請大專師資介紹在地蔬果如何融入西餐烹調、餐會規畫等；也邀請商業攝影師教導擺設及拍攝，提升餐點賣相；最後由地方小吃、中餐、烘焙、飲調、餐服各專業課程的指導老師接手，依興趣、專長、外型等進行學生挑選及分組訓練。上課方式也有別以往，菜色讓學生自行發想及設計，老師僅從旁協助。

前菜湯品組推出台味三重奏，有蜜燒苦瓜脯、王子麵佐醬瓜肉、龍葵果鑲吳郭魚；湯品是絲瓜燕虱目魚羹，使用北門台灣鯛、七股虱目魚；主餐則是推出戰斧豬排，採用新市國產豬；甜點是新市火龍果千層蛋糕、楠西青梅塔、大內柳橙蛋糕組合；飲料是採用善化火龍果、玉井芒果調製而成漸層冰沙，每一道料理在食材選用、刀工烹調及擺盤上，都相當用心且講究。

負責統籌的群科主任林佳蓁說，活動前相當忐忑不安，因為在練習過程中，有些學生態度散漫、老是狀況外，擔心會在家長面前漏氣，沒想到餐會時，大家準時且主動就戰鬥位置，更互相要求、指正，瞬間廚師魂上身，讓她感受到小屁孩終於轉大人。

家長說，第一次吃到孩子作的菜，感受到他們的成長，開心又欣慰。校長蔡玉敏表示，平時苦口婆心提點職場教戰守則，遠不如讓學生親自體會來得有效，因為「責任感」與「成就感」，才是成長的養分。

台南市長榮女中在感恩節前夕舉辦感恩餐會，學生做料理孝敬父母。記者鄭惠仁／攝影
台南市長榮女中在感恩節前夕舉辦感恩餐會，學生做料理孝敬父母。記者鄭惠仁／攝影
台南市長榮女中在感恩節前夕舉辦感恩餐會，學生用在地水果製作飲料。記者鄭惠仁／攝影
台南市長榮女中在感恩節前夕舉辦感恩餐會，學生用在地水果製作飲料。記者鄭惠仁／攝影

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