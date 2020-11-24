快訊

台灣民意基金會調查「最不欣賞的六都市長」 陳其邁第一

聽新聞
test
0:00 / 0:00

確定了！ 台南市議會明年3月臨時會新營開議

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市議會議長郭信良上午宣布，明年3月市議會臨時會在新營民治議事廳開。記者謝進盛／攝影
台南市議會議長郭信良上午宣布，明年3月市議會臨時會在新營民治議事廳開。記者謝進盛／攝影

台南市議會議長郭信良今天上午表示，新營民治議事廳已整修完成，符合議會開會需求，回應溪北鄉親民意，明年3月市議會臨時會會在新營開，日期與天數，仍待進一步敲定。

台南市政府經發局利用新營民治議事廳廚房打造的贏地創新育成基地今天上午開幕，郭信良、市議員蔡育輝、沈家鳳、李宗翰、王家貞、李鎮國、李偉智等多人出席，郭信良致詞時滿意改建完成的該育成基地，認為在溪南地區也可尋覓適合地點設立，經費方面，市府提出相關經費預算，市議會願意來協助、支持。他也說，新營民治議事廳已整修完成，符合議會開會需求，回應溪北鄉親民意，明年3月市議會臨時會，將重返民治議事廳開議。

郭信良會後也巡視民治議事廳相關改善設施，滿意這次改建空間，還特別檢視議事廳相關設備，囑咐部分老舊桌椅應該要汰換， 對於媒體追問明年3月臨時會是否確定在新營民治議事廳開？他說，「不是開玩笑，是真的！」

郭信良

延伸閱讀

南市府官員臉書罵議員「去吃大便」 下場先調職後處分

國民黨南市議員組成「被查水表聯盟」 轟蘇貞昌下台

反對北門蘆竹溝設太陽光電 逾百居民到台南議會陳情

影／民眾黨台南服務處揭幕 蔡壁如：期望初期有3席議員

相關新聞

影／烏魚季登場！整車烏魚傾洩而下形成烏魚瀑布壯觀

時序入秋，烏魚季登場，嘉義縣是烏魚養殖重要產地，面積逾200 公頃，年產量近900公噸，是頂極烏魚子生產基地，雌烏魚卵進...

影／佛心老闆！店家被封路施工 他不生氣還讓工人感動

嘉義市魔亮洗車美容工坊日前店家大門前方進行汙水下水道工程，封路施工下，一整周都無法營業，老闆柯吉芫非但不生氣，反而每天敞...

長榮女中餐管科西餐宴 下廚感謝父母恩

台南市長榮女中餐飲管理科今舉辦感恩餐會，學生利用在地食材，製作美味料理，宴請家長。學校表示，西餐宴從前菜到甜點，都使使用...

台南市歷史名人添5人 未來總圖將有「台南名人堂」

台南市文化局本月初依照「台南市歷史名人紀念作業要點」，審議通過5人列為台南市歷史名人，包括學術教育類謝碧連、陳春木、林勇...

確定了！ 台南市議會明年3月臨時會新營開議

台南市議會議長郭信良今天上午表示，新營民治議事廳已整修完成，符合議會開會需求，回應溪北鄉親民意，明年3月市議會臨時會會在...

宜蘭採購3萬多個防身警報器配給學生 請記住「喊拉跑」

有鑑於台南長榮大學馬來西亞籍女學生不幸遇害，宜蘭日前也有學生險些被拉近巷弄。縣政府決定立即採購3萬多個「防身警報器」配給...

七股沿海種電引民怨 陳椒華：砍樹種電算什麼綠電？

時代力量立委陳椒華今天表示，台南沿海種電案出現亂章，要將七股潟湖周邊綠蔭砍掉種綠電，此舉不但違背綠電本意，更引發該地居民...

淚痕王爺添增插曲 王船醮陸續登場明年更熱鬧

台南將軍青鯤鯓朝天宮的王船醮已在上月落幕，柳營代天院、安平北極殿玉興宮的王醮，隨著王船的打造完成，也陸續登場，代天院的燒...

「極光」哈密瓜熱銷遭冒用 嘉縣府公告禁用未授權商標

嘉義縣政府與農友種苗公司合作去年發表哈蜜瓜新品種，縣長翁章梁命名商品名稱「嘉義極光」（歐諾拉AURORAMELON），縣...

虎尾科大40歲生日禮物超多 動力火車、玖壹壹來助陣

雲林縣虎尾科技大學將歡度40歲生日，該校從民國69年以工程起家，發展至今成果有目共睹。今年將以「虎嘯飛颺榮耀40」為主題...

影／日本限制級電影台灣首映 許常德：「看到自我」

由日本影星竹中直人主演的電影「完全なる飼育 étude」第九集昨日晚間搶先日本，在嘉義縣大林鎮萬國戲院舉辦「世界首映會...

紓解永康交流道南下車流 台南將增中正北路右轉專用道

台南永康交流道上下班車潮經常造成交流道及周遭平面道路交通壅塞，為紓解尖峰時段車潮，台南市政府編列445萬元經費拓寬改善中...

熱門新聞

高鐵橋下聯絡道延伸竹科 最後一哩路預計2023年完工

金馬獎女主女配雙料得主陳淑芳 年少時曾送錢到他家

為送神台西全鄉大停電 連號誌全熄燈網友罵翻天

瘋狂高雄100周年慶 12月起每2小時抽 i phone 、Gogoro

嘉市火車站前新設2組違規取締照相 未暫停禮讓行人要罰

柯文哲宣布旅遊補助 自由團客各10萬人12月起補助千元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。