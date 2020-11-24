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確定了！ 台南市議會明年3月臨時會新營開議
台南市議會議長郭信良今天上午表示，新營民治議事廳已整修完成，符合議會開會需求，回應溪北鄉親民意，明年3月市議會臨時會會在新營開，日期與天數，仍待進一步敲定。
台南市政府經發局利用新營民治議事廳廚房打造的贏地創新育成基地今天上午開幕，郭信良、市議員蔡育輝、沈家鳳、李宗翰、王家貞、李鎮國、李偉智等多人出席，郭信良致詞時滿意改建完成的該育成基地，認為在溪南地區也可尋覓適合地點設立，經費方面，市府提出相關經費預算，市議會願意來協助、支持。他也說，新營民治議事廳已整修完成，符合議會開會需求，回應溪北鄉親民意，明年3月市議會臨時會，將重返民治議事廳開議。
郭信良會後也巡視民治議事廳相關改善設施，滿意這次改建空間，還特別檢視議事廳相關設備，囑咐部分老舊桌椅應該要汰換， 對於媒體追問明年3月臨時會是否確定在新營民治議事廳開？他說，「不是開玩笑，是真的！」
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