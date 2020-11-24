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宜蘭採購3萬多個防身警報器配給學生 請記住「喊拉跑」
有鑑於台南長榮大學馬來西亞籍女學生不幸遇害，宜蘭日前也有學生險些被拉近巷弄。縣政府決定立即採購3萬多個「防身警報器」配給國中小學生掛在書包，只要拉開警報器就會發出響聲，當學生遇到危急狀況時，務必記得大聲喊、馬上拉、迅速跑的自保動作。
縣政府今宣布將購買3萬1942個防身警報器配給每位學生，經費約500萬元屬緊急採購，動用縣府的第二預備金，預計下個月就可以買到，年底前透過各校發給學生。
上個月底的馬籍女大生命案震驚國人，本月20日宜蘭也有一名國中生在上學途中遭陌生男子在巷弄內強行鎖喉，意圖帶走，幸好當時有人路過，且女學生反應快火速跑開，警方迅速抓到人，但此事被貼在臉書社團群組告知，引發熱議。
縣政府採買的防身警報器十分小巧，可以拿在手掌中，只要拉開插梢就會發出巨大響聲，建議每位學生掛在書包防身；不過提醒學生最重要的是牢記「喊、拉、跑」，遇危急狀況或有人騷擾時，馬上大聲喊，同時拉警報器，想辦法趕快跑離現場，或到附近店家住家求援。
縣府教育處表示，宜蘭是六都之外，率先為縣轄國中小學生全面採購防身警報器的縣市。縣長林姿妙今天在縣務會議中要求各校利用集會推廣防身警報器演練，上課要融入安全教育課程，加強學生自我保護觀念，守護學子安全，也讓家長放心。
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