宜蘭採購3萬多個防身警報器配給學生 請記住「喊拉跑」

有鑑於台南長榮大學馬來西亞籍女學生不幸遇害，宜蘭日前也有學生險些被拉近巷弄。縣政府決定立即採購3萬多個「防身警報器」配給國中小學生掛在書包，只要拉開警報器就會發出響聲，當學生遇到危急狀況時，務必記得大聲喊、馬上拉、迅速跑的自保動作。

縣政府今宣布將購買3萬1942個防身警報器配給每位學生，經費約500萬元屬緊急採購，動用縣府的第二預備金，預計下個月就可以買到，年底前透過各校發給學生。

上個月底的馬籍女大生命案震驚國人，本月20日宜蘭也有一名國中生在上學途中遭陌生男子在巷弄內強行鎖喉，意圖帶走，幸好當時有人路過，且女學生反應快火速跑開，警方迅速抓到人，但此事被貼在臉書社團群組告知，引發熱議。

縣政府採買的防身警報器十分小巧，可以拿在手掌中，只要拉開插梢就會發出巨大響聲，建議每位學生掛在書包防身；不過提醒學生最重要的是牢記「喊、拉、跑」，遇危急狀況或有人騷擾時，馬上大聲喊，同時拉警報器，想辦法趕快跑離現場，或到附近店家住家求援。