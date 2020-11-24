淚痕王爺添增插曲 王船醮陸續登場明年更熱鬧

台南將軍青鯤鯓朝天宮的王船醮已在上月落幕，柳營代天院、安平北極殿玉興宮的王醮，隨著王船的打造完成，也陸續登場，代天院的燒王船是12月1日，玉興宮則是在12月26日送王船，也都未演先轟動。明年是王科年，更多廟宇有王醮活動，熱鬧可期。

將軍區青鯤鯓朝天宮上月間舉辦庚子年三朝王船建醮大典，但也發生王船出場，桅杆和風帆未完工，緊急請來師傅收尾的插曲，卻因「吳府千歲」右眼下眼臉有白色痕跡，傳出是「吳府千歲」受玉皇大帝責罰而流淚所致。

青鯤鯓朝天宮已在上月底完成王船祭，接下來台南的王船祭有柳營代天院及安平北極殿玉興堂，兩廟的王船都已製作完成並出廠，其中玉興堂的王船為實木王船，由被南市文化局登錄為王船技術保存的造船師傅陳金龍，花了半年打造完成。

文史工作者吳明勳說，王船有紙糊、木造，木造又有實木、非實木之分，因實木成本高，費用也較高，有些廟宇3年一科舉辦王醮，會以非實木來製作。紙糊王船早在清乾隆時期就有，但不管是紙糊、木造，意義都一樣，都在普渡眾生，祈求平安。

明年是王科年，南部許多廟宇都會舉辦王醮，台南最有名的是西港慶安宮、蘇厝長興宮、蘇厝第一代天府真護宮，其中真護宮正委請師傅林良太打造王船中。