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「極光」哈密瓜熱銷遭冒用 嘉縣府公告禁用未授權商標

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣政府與農友種苗公司合作去年發表哈蜜瓜新品種，縣長翁章梁命名商品名稱「嘉義極光」（歐諾拉AURORAMELON），縣府註冊登記商標，瓜果上貼極光logo貼紙。圖／精緻農業協會提供
嘉義縣政府與農友種苗公司合作去年發表哈蜜瓜新品種，縣長翁章梁命名商品名稱「嘉義極光」（歐諾拉AURORAMELON），縣府註冊登記商標，瓜果上貼極光logo貼紙。圖／精緻農業協會提供

嘉義縣政府與農友種苗公司合作去年發表哈蜜瓜新品種，縣長翁章梁命名商品名稱「嘉義極光」（歐諾拉AURORAMELON），縣府註冊登記商標，找名設計師聶永真為品牌操刀，「極光」在東森網購及超市上架熱銷，賣到缺貨，縣府及瓜農發現「極光」商標遭冒用，部分業者及瓜農網路魚目混珠販售，縣府公告禁用未授權商標，勸導下架。

縣府打響「極光」知名度，授權檢驗合格瓜農使用商標貼紙，每顆賣499至699元不等，比一般品種哈密瓜貴1倍以上，嘉縣精緻農業協會果農賣到缺貨，受氣候影響瓜早熟，生產面積從0.6公頃增到3公頃，果農也從個位數增到20人，但產量跟不上市場訂單需求。

鄰近縣市有瓜農搭便車以相同品種，未獲商標授權瓜果，或用一般哈密瓜混充魚目混珠販售，侵害嘉縣瓜農權益。縣府農業處說，至今發現10餘件網購未授權案件，勸導下架，「嘉義極光」文字及logo申請商標註冊，非經縣府授權單位勘查、送驗及檢測確認符合品質者，不得任意使用。

要貼極光logo貼紙者，須符合：以嘉義縣為產地；採單株單果、溫室種植的栽培方式；採收前經農藥殘留檢驗合格；單顆瓜重1公斤以上；甜度達14度以上；果實橢圓無裂果及病害，果柄留人字蒂頭，網紋均勻，網紋寬度大於0.3公分者不得高於5條。

嘉縣農民要申請貼紙及品牌名稱使用，可洽：太保、水上、溪口、民雄、六腳及新港鄉等6個農會，以及嘉義縣精緻農業協會，瓜果有貼貼紙，才是真正縣府掛保證的嘉義極光，貼紙都有流水號，標註生產者，消費者可以透過流水號向農會或縣府查詢到生產者。

縣府說，商標法規定，商標權人得禁止他人未經授權使用商標行為，若查獲未獲授權使用，先勸導下 架，不下架，縣府將採取法律行動進行商標侵權鑑定。

嘉義縣政府與農友種苗公司合作去年發表哈蜜瓜新品種，縣長翁章梁命名商品名稱「嘉義極光」（歐諾拉AURORAMELON），縣府註冊登記商標，在東森網購及超市上架熱銷，賣到缺貨。圖／精緻農業協會提供
嘉義縣政府與農友種苗公司合作去年發表哈蜜瓜新品種，縣長翁章梁命名商品名稱「嘉義極光」（歐諾拉AURORAMELON），縣府註冊登記商標，在東森網購及超市上架熱銷，賣到缺貨。圖／精緻農業協會提供
嘉義縣政府與農友種苗公司合作去年發表哈蜜瓜新品種，縣長翁章梁命名商品名稱「嘉義極光」（歐諾拉AURORAMELON），縣府註冊登記商標，在東森網購及超市上架熱銷，賣到缺貨。圖／精緻農業協會提供
嘉義縣政府與農友種苗公司合作去年發表哈蜜瓜新品種，縣長翁章梁命名商品名稱「嘉義極光」（歐諾拉AURORAMELON），縣府註冊登記商標，在東森網購及超市上架熱銷，賣到缺貨。圖／精緻農業協會提供
嘉義縣政府與農友種苗公司合作去年發表哈蜜瓜新品種，縣長翁章梁命名商品名稱「嘉義極光」（歐諾拉AURORAMELON），縣府註冊登記商標，在東森網購及超市上架熱銷，賣到缺貨。圖／精緻農業協會提供
嘉義縣政府與農友種苗公司合作去年發表哈蜜瓜新品種，縣長翁章梁命名商品名稱「嘉義極光」（歐諾拉AURORAMELON），縣府註冊登記商標，在東森網購及超市上架熱銷，賣到缺貨。圖／精緻農業協會提供

極光 嘉義 農會

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