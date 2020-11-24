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虎尾科大40歲生日禮物超多 動力火車、玖壹壹來助陣

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
虎尾科大40週年校慶記者會同步邀請新北高工簽署合作意向書，意義非凡。記者蔡維斌／攝影
虎尾科大40週年校慶記者會同步邀請新北高工簽署合作意向書，意義非凡。記者蔡維斌／攝影

雲林縣虎尾科技大學將歡度40歲生日，該校從民國69年以工程起家，發展至今成果有目共睹。今年將以「虎嘯飛颺榮耀40」為主題，以磅礡的氣勢一舉飛颺，迎接未來挑戰，為下一個40年寫下新的篇章，今天校慶記者會特邀請歷任校長回娘家見證歷史一刻。

校慶開幕式記者會，師生合唱自創曲「焦糖色的Formosa」及「大貓的尾巴」為40週年校慶慶生，火舞社也有精彩的火舞表演，歷任校長共同啟動校慶序幕，象徵責任傳承。

校長覺文郁說，今年校慶將有多達20多項活動，今天也同步邀請新北高工校長林恭煌簽署合作意向書，即日起至12月11日「40年歷史檔案展」呈現虎科大各階段不同的面貌；11月25日「全國大專暨高中職專題製作成果展示與競賽」；11月26日「高中職校校長座談會」邀鄰近五縣市高中職校長研討高等技職教育推廣議題。

26日也將有「情聲系語」學歌唱會，「歡慶虎科」無人機群飛燈光秀。11月27日「校慶運動會開幕大會」。同日晚間「校慶演唱會」邀請動力火車、韋禮安、玖壹壹、李千那、宇宙人等知名藝人演唱；28日路跑及園遊會。

覺文郁說，回首曾經的燦爛與光榮，師生肩負起早年「雲林工專」歷史傳承，目前該校已是國內產業界中堅人才培育的重要搖籃！教育部高教深耕計畫金額連續3年排名全國技職校院第三名。虎科大正在創造歷史新頁，打造下一個黃金十年，歡迎各界同慶。

虎尾科大校長覺文郁點燃聖火．象徵和平、光明、團結及友誼，以及光榮傳承。記者蔡維斌／攝影
虎尾科大校長覺文郁點燃聖火．象徵和平、光明、團結及友誼，以及光榮傳承。記者蔡維斌／攝影
歷任校長帶領一起拉開四十週年校慶序幕。記者蔡維斌／攝影
歷任校長帶領一起拉開四十週年校慶序幕。記者蔡維斌／攝影
藝火舞社精采火舞表演，為40週年校慶拉開序幕。記者蔡維斌／攝影
藝火舞社精采火舞表演，為40週年校慶拉開序幕。記者蔡維斌／攝影

記者會 高教深耕計畫 教育部

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