紓解永康交流道南下車流 台南將增中正北路右轉專用道

台南永康交流道上下班車潮經常造成交流道及周遭平面道路交通壅塞，為紓解尖峰時段車潮，台南市政府編列445萬元經費拓寬改善中正北路，將增設3.5公尺寬的右轉專用車道，分流往永安路車量，緩解南向路段車流，預計本月30日動工，明年2月完工。

台南市工務局指出，國道1號永康交流道為台南市門面，但尖峰時間除了國道1號南下北上的眾多車潮之外，市民上下班的車流也多，經常造成交通壅塞，讓用路人感到困擾，此次施工範圍為永康交流道南下匝道到永安路口，將分3階段進行。

第一階段為新設車道施作，將封閉中正北路外側路肩，施工時間為每天上午9時到下午4時，工期預計70天。第二、三階段為道路刨鋪，將在夜間採「半半施工」，施工時間為晚上9時到隔天上午6時，預計施作2天。

工務局表示，屆時道路施工，民眾可提早避開施工壅塞路段，未來中正北路完成拓寬增設專有車道後，將有效改善右轉永安路車流，不但解決台1線中正北路道路壅塞問題，也可提升直行及右轉車輛儲車空間，給民眾一條安全舒適又順暢的道路。