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影／日本限制級電影台灣首映 許常德：「看到自我」
由日本影星竹中直人主演的電影「完全なる飼育 étude」第九集昨日晚間搶先日本，在嘉義縣大林鎮萬國戲院舉辦「世界首映會」，導演透過視訊方式和現場觀眾互動，知名音樂人許常德也到場力挺，分享觀後感。
許常德說，這個世代的孩子不需要到學校上課，因為網路學到的東西比他在學校學到的東西還多，他鼓勵家長抱持更開放的想法，讓孩子有所選擇，「讓孩子知道，他們需要一些碰撞，一些了解、成長，過多的保護是不會成長的」，
許常德說，這部電影一直到最後，他才深深地發現，原來所有的經歷，都是必要的，相互呼應的，就像人家鏡子的關係。我們沒有看到鏡子裡面虛幻的自己，就沒有辦法看到真實的自己。
許常德鼓勵大家多看電影，他說，大家常覺得網路世界很虛幻，但真正虛幻的是真實的世界，因為我們一出門就在表演，但在網路裡面，在我們內心裡面，尤其在電影裡面，我們不會被遮掩，因為只有在電影裡面，可以看到內心的戲，才可以出現內心的語言，在真實的世界是沒有的，。
「完全なる飼育 étude」全片95%在大林鎮取景，探討斯德哥爾摩症候群，講述被害者與加害人之間心靈上微妙的關係，利用簡單的布景，製造強大壓迫感，簡單的對話和肢體語言，充分表現人性溫暖和醜陋的一面，片中大量性愛元素，也讓現場觀眾驚呼連連。
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