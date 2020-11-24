全台首座共享電動自行車Be-Bike在台南 年底前免費騎

全台首座共享電動輔助自行車Be-Bike即日起在台南試營運，在市區各大商圈及景點、永華市政中心等都可租借，民眾在年底前可免費騎乘，台南共享綠色運具繼T-Bike、GoShare、iRent等之後，又多了一項新選擇。

Be-Bike為民間投資的共享無樁式電動輔助自行車，可用人力踩踏供電，較一般自行車不費力，時速可達25公里，結合GPS及電子圍籬技術，管理車輛停放，台南市政府已同意Be-Bike從即日起在台南試營運，民眾可以免費騎乘，還有第三人責任保險及個人傷害險的保障。

交通局長王銘德表示，市府目前除了開闢電動公車路線、逐年汰換老舊公車為電動公車、建置T-Bike租賃站，並擴大服務範圍提高使用率之外，也積極協助業者發展共享運具。Be-Bike是經市府同意以台南市為示範場域，由經濟部工業局以前瞻計畫的「普及智慧城鄉生活應用計畫」補助廠商建置，搶先在台南市推動的短程智慧移動服務計畫。

王銘德指出，市府已核准Be-Bike從明年開始正式營運，目前規畫在台南市投放500輛電動輔助自行車，服務範圍涵蓋永康區、安南區、東區、中西區、北區、安平區、南區、仁德區、山上區等，包括台南火車站周邊、西門商圈、永華市政中心、奇美博物館、山上花園水道博物館、公私營停車場、商家等約100處租賃點。

民眾只要下載Be-Bike APP，並開啟手機藍芽和定位，查詢附近的租賃站點，掃描車上QR Code即可開鎖租車，還車時只要將車輛停放在租賃站點電子圍籬場域內，確實上鎖還車，以APP確認扣款金額，即完成繳款還車，費率第1小時30元起算，之後每半小時15元。