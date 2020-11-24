影／烏魚季登場！整車烏魚傾洩而下形成烏魚瀑布壯觀

時序入秋，烏魚季登場，嘉義縣是烏魚養殖重要產地，面積逾200 公頃，年產量近900公噸，是頂極烏魚子生產基地，雌烏魚卵進入盛產期，沿海布袋鎮及東石鄉烏魚開剖，產地漁民忙剖魚取卵，漁民捕撈烏魚裝滿貨車，運到盤商整車傾洩而下，有如烏魚瀑布相當壯觀。

今年豐產，但受疫情衝擊，餐廳及外燴食材烏魚子需求減少，又國際疫情嚴峻，外銷拓展困難，價格下跌，漁民無豐產喜悅；烏魚子大盤商蔡義柏說，去年產地濕烏魚卵盤價每8兩重850元，今年因疫情需求量少，跌到750元，烏魚子內銷為主，國人可選購價廉美味烏魚子，希望政府積極開拓外銷。

今年烏魚量質均佳無病害，烏魚取卵需人工剖魚，這段期間需大量工人，因漁村人口老化，缺工普遍，經取卵加工處理後的烏魚子，送各地市場銷售，縣府漁業科說，農曆小雪前後是養殖烏魚收成高峰，野生烏魚群會慢慢進入台灣海峽至冬至前後10天，到達西南海域產卵再洄游回大陸。

漁業科長張建成說，對養殖烏魚漁民來說，小雪是最大收成期，7至10天是剖烏最高峰，隨後是模曬烏魚子時節，除烏魚三寶：烏魚子、魚膘、魚肫，烏魚殼（肉）價格實惠，魚肉含豐厚油脂，口感滑嫩香甜，營養豐富富含蛋白質、不飽和脂肪酸及維生素B12和礦物質。