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影／佛心老闆！店家被封路施工 他不生氣還讓工人感動

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市魔亮洗車美容工坊店家大門前方進行汙水下水道工程，老闆敞開大門讓工人們休息。記者李承穎／攝影
嘉義市魔亮洗車美容工坊店家大門前方進行汙水下水道工程，老闆敞開大門讓工人們休息。記者李承穎／攝影

嘉義市魔亮洗車美容工坊日前店家大門前方進行汙水下水道工程，封路施工下，一整周都無法營業，老闆柯吉芫非但不生氣，反而每天敞開大門，讓工人們有地方休憩、吃飯，讓工人們暖心直呼「佛心老闆」，柯說，他也曾是「做工的人」，深知工人們的辛苦，希望大家都將心比心，不要責怪工人們。

嘉義市府進行的汙水下水道系統第一期分支管網及用戶接管第2、3標工程，預計2022年才會完工，如今各地都在封路施工，施工單位在工程前必須先逐一向用戶溝通，但仍避不了民怨。

柯吉芫的店也因此無法營業，客人車子無法進來店內，但他仍每天上午8點仍準時開門，為工人們準備餐桌，也讓工人們中午時躺在店內午休，有時還會挽起袖子，與工人們一起鋪水泥，許多鄰居原本對政府在家門前封路不滿，但看到柯每天笑容滿面，也放下情緒和工人們一同聊天。

「從沒遇過這麼佛心老闆」，一名工人說，通常做到店家門口，因為會影響人家做生意，都要先溝通，店家多會拉下鐵門暫時不營業，但柯老闆卻每天準時開門，還不時準備飲料，就像是一同作工的夥伴。

另名指揮交通的女義警坦言，在施工期間，義警扮演與民眾溝通角色，但有些人因無法進出，劈頭就是吵架，「大概找不到這麼溫暖的老闆了」。

柯吉芫說，他曾在台中做過水電，深知在烈陽下工作的辛苦，才會想在能力所及範圍下，給工人們一些地方休息，雖然無法營業，也會怕流失客人，但他將工具帶著，把客人的車開去自助洗車場洗，也是可以維持營運。

「希望大家要有包容心」，柯說，他也曾見過封路施工後，機車騎士硬要強心通過，不顧他人勸阻，其實大家要將心比心，工人們也是為了讓我們環境更好，盡力完成工程，希望社會可以對他們更加溫暖。

嘉義市魔亮洗車美容工坊店家大門前方進行汙水下水道工程，老闆敞開大門讓工人們休息。記者李承穎／攝影
嘉義市魔亮洗車美容工坊店家大門前方進行汙水下水道工程，老闆敞開大門讓工人們休息。記者李承穎／攝影
嘉義市魔亮洗車美容工坊店家大門前方進行汙水下水道工程，老闆敞開大門讓工人們休息。記者李承穎／攝影
嘉義市魔亮洗車美容工坊店家大門前方進行汙水下水道工程，老闆敞開大門讓工人們休息。記者李承穎／攝影
嘉義市魔亮洗車美容工坊店家大門前方進行汙水下水道工程，老闆敞開大門讓工人們休息。記者李承穎／攝影
嘉義市魔亮洗車美容工坊店家大門前方進行汙水下水道工程，老闆敞開大門讓工人們休息。記者李承穎／攝影
嘉義市魔亮洗車美容工坊店家大門前方進行汙水下水道工程，老闆敞開大門讓工人們休息。記者李承穎／攝影
嘉義市魔亮洗車美容工坊店家大門前方進行汙水下水道工程，老闆敞開大門讓工人們休息。記者李承穎／攝影

嘉義 佛心

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