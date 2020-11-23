台南發表影音專刊 記錄屏東排灣族人移居故事

台南市政府向文化部爭取經費補助，記錄當代屏東排灣古華部落族人集體移住台南府城的歷史故事，今天發表影音專刊。台南市長黃偉哲表示，希望珍貴歷史文化能被更多人看見。

台南市政府下午舉辦「Vusam a kemasi Kuabar，從古華到永康，當代排灣族人的遷徙記事影音專刊」出版記者會，並由黃偉哲親贈專刊給書中主角古華部落族人。

專刊的影音約1個多小時內容提到，民國61年的莉泰颱風造成土石流沖毀原鄉部落，排灣族人在新的土地上重建古華部落，在耕地與工作機會稀少的情況下，少數年輕人進入台南都會謀生，後來陸續有更多屏東春日鄉古華部落的親族進入台南永康加工製造區，逐漸成形為「府城中的小古華聚落」。

族人的落地生根逐漸形成了一種與原鄉部落不同的聚落型態與生活方式，小古華聚落的排灣族人即便離鄉近50年在都會生活，仍保留部落交互幫工的生活經驗，除維繫族人的凝聚力及情感，更創造出傳統文化的復振空間。

黃偉哲表示，專刊藉由田野調查與深度訪談，呈現當代社會經濟拉力與部落災害的推力，如何影響族人決定離開原鄉進入都市的選擇，耗時1年多的努力與催生，順利集結出版，也很感謝文化部及原民會的協助。

他說，原住民的遷徙歷史不能被遺忘，也不能被抹滅，希望藉著遷徙記錄的發表，讓更多原住民世代能了解這段歷史，更期待有更多社會上的關注與關懷，對於不管是在都市或是在原鄉生活的原住民朋友們都能更關心，在需要互相扶持與慰藉的時候，把大家集合在一起。