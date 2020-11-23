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游錫堃拜王爺為疫情祈福 也推崇王爺捨身取義護國精神
雲林縣台西鄉安西府今天舉辦建醮祝聖大典，立法院長游錫堃受邀參加祈福團拜，除祈求疫情早日退散，世界平安健康，他也希望大家學習張李莫千歲捨身取精神，守護並珍惜台灣得來不易的民主。
立法院長游錫堃、雲林縣長張麗善、雲林縣議會副議長蘇俊豪、台西鄉長林芬瑩等人出席祝聖團拜大典，並由安西府主委林清標陪同祈求護國神龍降福，讓世界早日脫離疫情。
張麗善表示，安西府用白米打造的巨龍及五榖彩豆神獸，展現雲林農業大縣的特色，定能保佑大家平安順遂。
游錫堃也表示，世界已有一千多萬人染疫，百餘萬人疫亡，祈求張李莫千歲發揚神威，庇佑國人與世界都能平安健康。他更推崇張李莫千歲是歷史英勇名將，守國護城，捨身取義的精神，令人敬佩，台灣民主得來不易，希望大家能效法千歲神明的精神，珍惜民主，一起守護國家走出自己的路。
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