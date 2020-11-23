快訊

皇家傳承牛肉麵工廠遭檢舉 稽查結果出爐

藏屍地畫面曝光！少女被殺裝桶3年 附近赫見多個塑膠桶

聽新聞
test
0:00 / 0:00

游錫堃拜王爺為疫情祈福 也推崇王爺捨身取義護國精神

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
立法院長游錫堃參加雲林縣台西鄉安西府建醮大典，祈求世界健康平安。記者蔡維斌／攝影
立法院長游錫堃參加雲林縣台西鄉安西府建醮大典，祈求世界健康平安。記者蔡維斌／攝影

雲林縣台西鄉安西府今天舉辦建醮祝聖大典，立法院長游錫堃受邀參加祈福團拜，除祈求疫情早日退散，世界平安健康，他也希望大家學習張李莫千歲捨身取精神，守護並珍惜台灣得來不易的民主。

立法院長游錫堃、雲林縣長張麗善、雲林縣議會副議長蘇俊豪、台西鄉長林芬瑩等人出席祝聖團拜大典，並由安西府主委林清標陪同祈求護國神龍降福，讓世界早日脫離疫情。

張麗善表示，安西府用白米打造的巨龍及五榖彩豆神獸，展現雲林農業大縣的特色，定能保佑大家平安順遂。

游錫堃也表示，世界已有一千多萬人染疫，百餘萬人疫亡，祈求張李莫千歲發揚神威，庇佑國人與世界都能平安健康。他更推崇張李莫千歲是歷史英勇名將，守國護城，捨身取義的精神，令人敬佩，台灣民主得來不易，希望大家能效法千歲神明的精神，珍惜民主，一起守護國家走出自己的路。

台西鄉安西府用平安米和五穀製作國內最大的護國巨龍。記者蔡維斌／攝影
台西鄉安西府用平安米和五穀製作國內最大的護國巨龍。記者蔡維斌／攝影
立法院長游錫堃（右二）為護國神龍點睛，祈求世界健康平安。記者蔡維斌／攝影
立法院長游錫堃（右二）為護國神龍點睛，祈求世界健康平安。記者蔡維斌／攝影
立法院長游錫堃（左三）進行團拜，祈求世界健康平安。記者蔡維斌／攝影
立法院長游錫堃（左三）進行團拜，祈求世界健康平安。記者蔡維斌／攝影
立法院長游錫堃參加雲林縣台西鄉安西府建醮大典，祈求世界健康平安。記者蔡維斌／攝影
立法院長游錫堃參加雲林縣台西鄉安西府建醮大典，祈求世界健康平安。記者蔡維斌／攝影

游錫堃 張麗善

延伸閱讀

看美中台三方關係 游錫堃仍主張台美建交

談中天撤照 游錫堃尊重NCC決定

寄信恐嚇游錫堃開庭！老翁稱好心勸告 求償精神損失2萬

蘇貞昌將8度赴立院施政報告 游錫堃召集朝野協商

相關新聞

為送神台西全鄉大停電 連號誌全熄燈網友罵翻天

雲林縣台西鄉五條港安西府舉行七朝大建醮，昨晚進行送水、火神儀式，從下午5時30分到晚上7時40分全鄉大停電，連交通號誌也...

游錫堃拜王爺為疫情祈福 也推崇王爺捨身取義護國精神

雲林縣台西鄉安西府今天舉辦建醮祝聖大典，立法院長游錫堃受邀參加祈福團拜，除祈求疫情早日退散，世界平安健康，他也希望大家學...

全台首座大型漁電共生案今動工 年發電可供1.6萬家庭

台泥嘉謙綠能公司與台鹽綠能公司合作在嘉義縣布袋鄉和義竹鄉興建台灣首座大型漁電共生案，今日在上午十一時，在台鹽董事長陳啟昱...

議員批國際管樂節成綜合表演會 嘉市府：跨界創新演出

嘉義市國際管樂節今年因疫情，沒有國外團體來表演，市議員戴寧質疑，多出的經費請嘻哈和搖滾等團體演出，已失去管樂節精神，變成...

嘉市火車站前新設2組違規取締照相 未暫停禮讓行人要罰

嘉義市警局交通隊上月更新忠孝路、義教街口，及博愛路二段、中興路口，2處固定違規取締照相設備，並已公告使用；另火車站前也新...

台西阿公病後需要電動車 正心校友賣力沖咖啡義賣

雲林縣台西鄉獨居阿公胃出血又膽結石，緊急送醫幸運痊癒，但體力大不如前，無法走路到醫院拿要，斗六市正心校友會得知後，發動校...

南市府官員臉書罵議員「去吃大便」 下場先調職後處分

台南市民進黨籍議員陳秋萍上午在議會總質詢中，痛批自己理性問政，卻沒想到被市府官員罵「吃大便」，原本不知道是市府人員，提告...

影／歷來最大！柳營代天院百萬王船現身 下月1日送燒

台南市柳營區代天院3年1科王船醮逼近，廟方今上午將打造的王船舉行開光點眼儀式，用人力拉王船出廠，是歷科以來建造的最大艘，...

台南市中西區福德爺廟廟會 警方將實施交管

台南市中西區六合境油巷尾福德爺廟，從11月27日晚上10點至11月29日凌晨4點，在開山路舉辦「福德爺廟建醮普渡植福大典...

影／強化體能 台南市消防局今成立肌力體能教官團

為提升消防人員體能，台南市消防局今天成立肌力體能教官團，聘請專業教練教學指導，訓練消防人員救災救護所需用到的肌群，並由各...

雲林同鄉基金會18歲生日 鄉親返鄉慶生並溫馨助學

雲林同鄉文教基金會成立18年周年慶，選擇回到故鄉雲林，今天在虎尾鎮舉辦餐會為基金會慶生，同時也捐助獎學金給故鄉清寒學生，...

重現51年前盛況 台南後壁泰安宮今起遶境嘉南59庄頭

台南市後壁區泰安宮「茄苳媽」睽違51年今展開徒步遶境活動，台南市長黃偉哲等人也出席起轎儀式，陣頭將繞經北台南、嘉義縣59...

熱門新聞

為送神台西全鄉大停電 連號誌全熄燈網友罵翻天

高鐵橋下聯絡道延伸竹科 最後一哩路預計2023年完工

影／怎解決負債？ 陳其邁：不是喊發大財錢就掉下來

南市府官員臉書罵議員「去吃大便」 下場先調職後處分

金馬獎女主女配雙料得主陳淑芳 年少時曾送錢到他家

嘉市火車站前新設2組違規取締照相 未暫停禮讓行人要罰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。