游錫堃拜王爺為疫情祈福 也推崇王爺捨身取義護國精神

雲林縣台西鄉安西府今天舉辦建醮祝聖大典，立法院長游錫堃受邀參加祈福團拜，除祈求疫情早日退散，世界平安健康，他也希望大家學習張李莫千歲捨身取精神，守護並珍惜台灣得來不易的民主。

立法院長游錫堃、雲林縣長張麗善、雲林縣議會副議長蘇俊豪、台西鄉長林芬瑩等人出席祝聖團拜大典，並由安西府主委林清標陪同祈求護國神龍降福，讓世界早日脫離疫情。

張麗善表示，安西府用白米打造的巨龍及五榖彩豆神獸，展現雲林農業大縣的特色，定能保佑大家平安順遂。