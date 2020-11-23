為送神台西全鄉大停電 連號誌全熄燈網友罵翻天

雲林縣台西鄉五條港安西府舉行七朝大建醮，昨晚進行送水、火神儀式，從下午5時30分到晚上7時40分全鄉大停電，連交通號誌也全熄燈，各村暗摸摸約三個多小時，直到晚間九點才陸續恢復供電，網友罵翻天怒指台電不施工之下，全鄉停電「誰有這麼大權力！」。

安西府今天說明，送水、火神科儀不得見光，若有光線神明會往光處跑，水、火無情若沒順利送走，難得平安，整個送神科儀約十多分鐘，停電時間延長，是因台電需逐村開、關電力，才需要那麼長的時間，造成不便，敬請民眾見諒。

台西鄉安西府舉辦盛大的七朝大醮，昨晚舉行「開醮大典」，透過法師科儀邀請四方神明前來護國保民，消災解卮。其中，掌理水和火的水王和火王在醮典科儀後，需再請回宮，回程不得見光，廟方說，從安西府送神出海約僅十多分鐘，為確保途中不見光，才協請台電配合停電約二十分鐘即可。

安西府昨天也發出公告，指配合七朝清醮【恭送水、火王回宮】科儀，台西鄉全境［暫熄燈火］，台電下午5點半起陸續實施全鄉停電；晚上7點40分起才陸續恢復用電；晚上9點全鄉才能完成復電。為鄉境平安，敬請善信大德配合，造成不便，請多多包容！

但昨天下午五點三十分起，台西鄉各村約兩萬五千戶陸續停電，到七點四十分全鄉停電，直到晚間九點以才又陸續復電，斷電約三個多小時，有村民認同願意配合，但也引來許多網友撻伐，罵聲不停。有人投訴爆料公社，指這不是大跳電，而是為宗教慶典，整個台西鄉從傍晚5點30分到晚上7點40分，全鄉大停電！連所有路燈和交通號全熄燈，全鄉不見一線光。

台電為何要配合停電？權力誰給的？很多人下午聽到廣播，不到一個小時就停電了，讓人措手不及！路燈和交通號誌都關掉，出事該算誰的？有網民更怒罵能申請國賠嗎？「根本騙人，什麼十分鐘，我家停了快兩小時！」有網友打電話去台電罵，台電卻把責任推給公所，罔顧人民權益，氣死人。

台西鄉長林芬瑩今天下午說明指出，昨天受廟方邀請和台電、台西警分局和各村村長開會，希望配合送神短暫停電十多分鐘，當時曾建議採局部停電，但廟方認為為台西四境平安，還是慎重為要，所以公所配合昨天下午約三點請全鄉15村辦公室密集廣播，尤其養殖畜牧場務必通知備電。她無奈指出，今天也接到許多指責電話，但配合地方清醮大事，也只能默默接受。

許多人也怒斥台電罔顧用戶權益，台電雲林區營業處副經理呂宜芸指出，台電是應台西鄉公所請求進行停電，事前也請公所務必落實通告。至於為何不採局部停電，連路口交通號誌都要斷電，呂宜芸說這非她所能答覆，因公所是行政單位，在台電非施工下，是應行政單位請求才實施停電的。