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台南市府職員嗆議員吃大便 黃偉哲道歉承諾調查

中央社 / 台南23日電

民主進步黨籍台南市議員陳秋萍今天上午在議會質詢時表示，日前針對交通局提出質詢後竟遭市府職員到她的臉書留言「去吃大便」。台南市長黃偉哲為此當場道歉，承諾會調查處置。

陳秋萍上午在議會市政總質詢時拿出2個「便便布偶」，還準備1張黃偉哲吃肉燥飯的照片，她質詢指出，「市長可以吃肉燥飯，議員就要吃大便嗎」。

陳秋萍表示，日前她在市政總質詢時，針對台南市新總圖書館明年初即將完工，要求台南市政府交通局在總圖設公車站，19日有1名網友到她的臉書（Facebook）留言指稱「總圖公車是要問幾次？就回覆了一直質詢，妳是沒有別的可以質詢嗎？去吃大便拉妳」。

陳秋萍說，她從政27年來理性問政，因不堪受辱向警方報案，後來警方查出留言者竟是台南市交通局職員，實在讓人感到生氣。

黃偉哲答詢指出，監督市政是議員的職責，不應受辱罵，公務人員不管是情緒或見解不同都不應該口出惡言，他已指示相關單位進行調查，相關人員若有不當言論，就應負起責任並受到處分。

黃偉哲在陳秋萍質詢時間結束後，他走到陳秋萍的座位向陳秋萍致歉。

台南市政府交通局長王銘德表示，這名職員自述因壓力太大才有情緒性行為，此事已請政風單位調查，並先將這名職員調離原單位，後續還有輔導及相關處置，同時也對陳秋萍致上最深歉意。

台南市交通局隨後發布新聞稿指出，將全面向加強同仁職務訓練，再三提醒公務員為民服務職責，並請主管多加注意同仁情緒管理。

針對議員所提新總圖公車路線的建議，台南市公共運輸處已完成規劃，將配合總圖開幕提供服務。

黃偉哲 公車

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