聽新聞
test
0:00 / 0:00
台西阿公病後需要電動車 正心校友賣力沖咖啡義賣
雲林縣台西鄉獨居阿公胃出血又膽結石，緊急送醫幸運痊癒，但體力大不如前，無法走路到醫院拿要，斗六市正心校友會得知後，發動校友在國道3號古坑服務區舉辦義賣，每人賣力手沖咖啡，為旅客解除疲勞又兼做愛心，獲熱烈響應，所得全數捐華山基金會幫阿公買電動代步車。
家住台西鄉山寮村72歲的丁爺爺，未婚獨居，唯一的弟弟在北部做水泥工，無法經常回來照顧哥哥。今年9月阿公突發胃出血、膽結石，緊急住院，大病初癒出院後身體虛弱，連原本的代步工具三輪車都騎不動。
基金會有意為阿公購買電動代步車，好讓老人家方便外出購物或到診所看診領藥；阿公目前僅靠微薄的政府補助生活，買不起電動代步車，華山台西天使站長丁淑惠表示，全新電動代步車為三萬五千元，中古也要一萬五千元，阿公根本買不起，希望社會善心人士伸出援手。
斗六市正心中學校友會、雲林古坑咖啡業者徐鴻貽及三地集團海景世界兩天來共同在國道3號古坑休息區大門口發起音樂咖啡公益義賣，所得將捐助華山基金會幫爺爺買電動車。
「緊來買愛心咖啡喔！」正心校友大力促銷TGC手沖台灣咖啡及蜜司歐手工餅乾，也邀請Flying飛行樂團林威宇駐唱表演音樂，炒熱義賣氣氛；還有「快閃猜咖啡」帶動買氣，只要猜對題目就可把古坑咖啡帶回家，許多旅客得知是幫阿公籌買電動車，主動購買發揮愛心，祝福丁爺爺早日康復並希望能如願擁有想要的電動車。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言