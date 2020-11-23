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台西阿公病後需要電動車 正心校友賣力沖咖啡義賣

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
正心校友會在國道古坑休息區義賣，為老爺爺籌買代步用的電動車，獲遊客熱烈響應。圖／校友會提供
正心校友會在國道古坑休息區義賣，為老爺爺籌買代步用的電動車，獲遊客熱烈響應。圖／校友會提供

雲林縣台西鄉獨居阿公胃出血又膽結石，緊急送醫幸運痊癒，但體力大不如前，無法走路到醫院拿要，斗六市正心校友會得知後，發動校友在國道3號古坑服務區舉辦義賣，每人賣力手沖咖啡，為旅客解除疲勞又兼做愛心，獲熱烈響應，所得全數捐華山基金會幫阿公買電動代步車。

家住台西鄉山寮村72歲的丁爺爺，未婚獨居，唯一的弟弟在北部做水泥工，無法經常回來照顧哥哥。今年9月阿公突發胃出血、膽結石，緊急住院，大病初癒出院後身體虛弱，連原本的代步工具三輪車都騎不動。

基金會有意為阿公購買電動代步車，好讓老人家方便外出購物或到診所看診領藥；阿公目前僅靠微薄的政府補助生活，買不起電動代步車，華山台西天使站長丁淑惠表示，全新電動代步車為三萬五千元，中古也要一萬五千元，阿公根本買不起，希望社會善心人士伸出援手。

斗六市正心中學校友會、雲林古坑咖啡業者徐鴻貽及三地集團海景世界兩天來共同在國道3號古坑休息區大門口發起音樂咖啡公益義賣，所得將捐助華山基金會幫爺爺買電動車。

「緊來買愛心咖啡喔！」正心校友大力促銷TGC手沖台灣咖啡及蜜司歐手工餅乾，也邀請Flying飛行樂團林威宇駐唱表演音樂，炒熱義賣氣氛；還有「快閃猜咖啡」帶動買氣，只要猜對題目就可把古坑咖啡帶回家，許多旅客得知是幫阿公籌買電動車，主動購買發揮愛心，祝福丁爺爺早日康復並希望能如願擁有想要的電動車。

正心校友會在國道古坑休息區義賣，為老爺爺籌買代步用的電動車。圖／校友會提供
正心校友會在國道古坑休息區義賣，為老爺爺籌買代步用的電動車。圖／校友會提供

咖啡 古坑 義賣

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