強化消防員肌耐力 台南市成立肌力體能教官團

台南市政府消防局為強化消防員體能及肌耐力，除購置訓練器材分配到各分隊，今天並成立「肌力體能教官團」，將在接受外聘教練指導後把訓練方式帶到基層，為救災做好準備。

台南市消防局上午舉辦「充實肌力訓練器材，肌力體能教官團成軍」儀式，台南市長黃偉哲到場了解訓練情況及各項軟硬體設施。

台南市消防局災害搶救科股長邱士榮說，現今許多建築結構與用途複雜化，消防救災勤務所須面對的挑戰也越來越多元，消防員經常身上背負30公斤消防衣帽鞋、空氣瓶等裝備，體能負荷很大，訓練方式也要與時俱進。

他說，此次從消防局所轄各大隊、分隊挑選優秀人員成立肌力體能教官團，將接受外聘的專業教練教學指導，學習以新方式訓練救災救護所需用到的肌群，再深入基層指導所有消防員。

消防局長李明峯表示，消防局分批購置肌力體能訓練器材組，包含全框式訓練架、臥推椅、長槓鈴、六角槓、150公斤槓片組等，讓各消防分隊至少有一組肌力體能訓練器材，搭配週期性訓練課程，期盼提升消防人員體能及肌耐力。

黃偉哲表示，消防員冒險犯難，工作非常多元且複雜，在災難現場隨時需要不同的技術來搶救生命，因此需要強大的體能，有賴於完整、有系統的訓練及充足的裝備支援，期望透過多樣化器材及專業教材提高消防、義消等人員的災害搶救技能與專業程度，為將來可能面對的災害現場作好充分準備。