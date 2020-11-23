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影／歷來最大！柳營代天院百萬王船現身 下月1日送燒

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
柳營代天院打造百萬王船歷來最大，今上午曝光，壓軸送王下月1日當場。記者謝進盛／攝影
柳營代天院打造百萬王船歷來最大，今上午曝光，壓軸送王下月1日當場。記者謝進盛／攝影

台南市柳營區代天院3年1科王船醮逼近，廟方今上午將打造的王船舉行開光點眼儀式，用人力拉王船出廠，是歷科以來建造的最大艘，壓軸送王燒王船祭典，下月1日凌晨2點將登場。

柳營代天院庚子科王船已建造完成，仿造66年前王船造型，回歸復古造型，依據華光照相館在66年前拍攝的代天院王船老照片中的王船造型來打造，船頭還安裝2門火砲，由國寶級造船師林良太建造。

代天院主委盧朝仁表示，這艘「遊王號」王船，長度15公尺、寬6公尺，中桅15公尺，船身最高處達5公尺，造價超過百萬，是歷科以來建造的最大艘王船。

代天院今上午為王船開光點眼舉辦剪彩大典，用人力拉王船出廠，停泊在代天院前方的王船地，吸引大批熱情信眾圍觀，27日子時起鼓入醮，30日普度，12月1日凌晨2點開港送王船、燒王船。

柳營代天院奉祀代天巡狩遊王公，3年1科王船醮遠近馳名，今年雖遇上疫情，但農曆7月舉辦「鑼壇」請示是否舉辦庚子科三朝王醮，遊王公同意建醮照辦，目前各項醮典已就緒。

柳營代天院打造百萬王船歷來最大，今上午曝光，壓軸送王下月1日當場。記者謝進盛／攝影
柳營代天院打造百萬王船歷來最大，今上午曝光，壓軸送王下月1日當場。記者謝進盛／攝影
柳營代天院打造百萬王船歷來最大，今上午曝光，壓軸送王下月1日當場。記者謝進盛／攝影
柳營代天院打造百萬王船歷來最大，今上午曝光，壓軸送王下月1日當場。記者謝進盛／攝影
柳營代天院打造百萬王船歷來最大，今上午曝光，壓軸送王下月1日當場。記者謝進盛／攝影
柳營代天院打造百萬王船歷來最大，今上午曝光，壓軸送王下月1日當場。記者謝進盛／攝影

燒王船 疫情

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