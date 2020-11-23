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影／強化體能 台南市消防局今成立肌力體能教官團
為提升消防人員體能，台南市消防局今天成立肌力體能教官團，聘請專業教練教學指導，訓練消防人員救災救護所需用到的肌群，並由各大隊、分隊協助後續推行，確保消防人員救災執勤安全，市長黃偉哲並在女教官指導下，抬起六角槓，體驗鍛鍊肌耐力。
災害搶救科股長邱士榮說，現今許多建築結構與用途複雜化，消防救災勤務所需面對的挑戰也越來越多元，救災救護任務型態日益嚴峻，常常身上背負30公斤消防衣帽鞋、空氣瓶等裝備，體能負荷實在很大，訓練方式也要與時俱進，
台南市消防局從所轄各大隊、分隊挑選優秀人員成立肌力體能教官團，消防局將聘請專業教練教學指導，帶入新的訓練方式，訓練救災救護所需用到的肌群。
「工欲善其事，必先利其器」，台南市消防局長李明峯表示，從今年起至2022年分批購置肌力體能訓練器材組，包含全框式訓練架、臥推椅、長槓鈴、六角槓、150公斤槓片組等，讓各消防分隊至少有一組肌力體能訓練器材可使用，搭配周期性訓練課程，提升消防人員體能。
台南市長黃偉哲表示，在專業的災害搶救技能背後，有賴於完整、有系統的訓練及充足的裝備支援，期望透過多樣化器材及專業教材提高消防、義消等人員的災害搶救技能與專業程度，建立完善的團隊合作默契，相信如此不僅能團結救災團隊的向心力，也為將來可能面對的災害現場作足充分準備。
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