雲林同鄉基金會18歲生日 鄉親返鄉慶生並溫馨助學

雲林同鄉文教基金會成立18年周年慶，選擇回到故鄉雲林，今天在虎尾鎮舉辦餐會為基金會慶生，同時也捐助獎學金給故鄉清寒學生，勉勵孩子秉持雲林人惜情、勇敢的精神，勤學向上，將來回饋鄉里，讓基金會世代相傳，展現雲林人疼惜雲林人的好傳統。

該基金會是由各縣市雲林同鄉董監事出錢出力，每年捐贈助學金嘉惠故鄉各級學校清寒優秀學生，18年來從不間斷，深受各界所讚譽，今天基金會成員回故鄉並在虎尾鎮舉辦18周年大會及「溫情護幼、雲苗上場」感恩餐會，由基金會董事長譚量吉主持，邀請雲林各校校長參加，並捐贈助學金給一心育幼院。

雲林縣長張麗善、前縣長許文志、立委林文瑞、前縣議長蘇金煌、國民黨雲林縣黨部主委許宇甄、南華大學校長林聰明、虎尾鎮長丁學忠等各界共襄盛舉，張縣長致贈感謝狀給基金會董事長譚量吉，感謝旅外鄉親長期對雲林學子的奉獻，與會來賓並共切大蛋糕，為基金會慶生，喜氣洋洋。

鮮少參加公開活動的雲林縣前縣長也是環球科技大學創辦人許文志也到場同慶，並細說早年基金會董事長譚量吉如何用心回饋故鄉，數十年如一日，發起回饋故鄉的善款和獎學金超過數千萬元，愛鄉之情令人感動。

縣長張麗善也感謝雲林鄉親對故鄉的愛，她說，雲林旅外鄉親為全國最多，分布全國各地的同鄉會從不忘回饋故鄉，期待更多雲林學子受惠，將來也能泉湧相報。她更向同鄉會報告兩年來施政成績。