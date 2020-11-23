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重現51年前盛況 台南後壁泰安宮今起遶境嘉南59庄頭

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
睽違51年再度遶境，台南市長黃偉哲（中）等人出席後壁泰安宮「茄苳媽」遶境活動。記者謝進盛／攝影
睽違51年再度遶境，台南市長黃偉哲（中）等人出席後壁泰安宮「茄苳媽」遶境活動。記者謝進盛／攝影

台南市後壁區泰安宮「茄苳媽」睽違51年今展開徒步遶境活動，台南市長黃偉哲等人也出席起轎儀式，陣頭將繞經北台南、嘉義縣59庄頭，預料將掀起高潮。

後壁區公所說，泰安宮「茄苳媽」跨越台南與嘉義縣59庄頭，已有300多年歷史，是北台南重要媽祖信仰，「茄苳媽」舉香遶境活動，每4年1科，1969年後未再辦理，去年擲筊請示，茄苳媽降旨以徒步方式遶境。

廟方今晨5點展開徒步遶境，安排6天總里程數約138公里，涵蓋嘉義縣鹿草鄉、水上鄉和南市後壁區、東山區、白河區、新營區等五十九庄頭。

遶境隊伍將於25日經八掌溪二橋入境嘉義縣鹿草鄉，邀請嘉義縣長翁章梁在橋的鹿草端迎接茄苳媽。

台南市長黃偉哲、台南市議員張世賢、李宗翰、沈家鳳等人，也清晨出席媽祖起轎儀式。

黃偉哲除祈求遶境活動一路平安，也祈求台灣平安度過疫情，加快經濟復甦腳步。

睽違51年再度遶境，台南市長黃偉哲（中）等人出席後壁泰安宮「茄苳媽」遶境活動。記者謝進盛／攝影
睽違51年再度遶境，台南市長黃偉哲（中）等人出席後壁泰安宮「茄苳媽」遶境活動。記者謝進盛／攝影
睽違51年再度遶境，後壁泰安宮前清晨熱鬧滾滾。記者謝進盛／攝影
睽違51年再度遶境，後壁泰安宮前清晨熱鬧滾滾。記者謝進盛／攝影

遶境 嘉義 黃偉哲

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