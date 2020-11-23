聽新聞
test
0:00 / 0:00
重現51年前盛況 台南後壁泰安宮今起遶境嘉南59庄頭
台南市後壁區泰安宮「茄苳媽」睽違51年今展開徒步遶境活動，台南市長黃偉哲等人也出席起轎儀式，陣頭將繞經北台南、嘉義縣59庄頭，預料將掀起高潮。
後壁區公所說，泰安宮「茄苳媽」跨越台南與嘉義縣59庄頭，已有300多年歷史，是北台南重要媽祖信仰，「茄苳媽」舉香遶境活動，每4年1科，1969年後未再辦理，去年擲筊請示，茄苳媽降旨以徒步方式遶境。
廟方今晨5點展開徒步遶境，安排6天總里程數約138公里，涵蓋嘉義縣鹿草鄉、水上鄉和南市後壁區、東山區、白河區、新營區等五十九庄頭。
遶境隊伍將於25日經八掌溪二橋入境嘉義縣鹿草鄉，邀請嘉義縣長翁章梁在橋的鹿草端迎接茄苳媽。
台南市長黃偉哲、台南市議員張世賢、李宗翰、沈家鳳等人，也清晨出席媽祖起轎儀式。
黃偉哲除祈求遶境活動一路平安，也祈求台灣平安度過疫情，加快經濟復甦腳步。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言