空心菜結合龍膽石斑 古民村發展協會將打造全新料理

嘉義縣新港鄉古民社區發展協會指導長者將賣相不好的空心菜打成汁，做成水餃麵皮，內餡結合屏東東港龍膽石斑，成為獨一無二的「魚龍入青雲」的綠色水餃，因口感特別，受附近居民獲好評，預定明年量產，推廣到其他社區，不僅能延緩失智，也成為當地長者的一技之長。

縣長翁章梁昨天到新港鄉古民社區發展協會，當場試吃長者做的水餃，Q彈有嚼勁的水餃外皮，加上石斑內餡，翁試吃後讚不絕口。

協會總幹事蔡峻傑說，新港鄉空心菜種植面積約50公頃，1年可收穫12到15次，產量達全國8成，古民村就占4成，原本設計成便當的配菜，但發現長者不好咀嚼，再加上當時空心菜價格不好， 一度讓他很煩惱。

後來協會將賣像不佳的空心菜加工製作成空心菜麵與空心菜饅頭，獲得鄉親一致好評，今年構思開發新產品，結合返鄉青農洪連懋提供有生產履歷的空心菜，與古民社區照顧關懷據點及巷弄長照站的長者一起做創意水餃。