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秋鬥遊行上凱道 陳吉仲低調南下雲林訪農

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
反毒豬、反雙標、反黨國遊行今天下午在台北凱道進行，農委會主委陳吉仲（左）低調以農為重，疑已預先排定行程南下雲林訪農，立委劉建國（右）全程陪同。記者陳苡葳／翻攝
反毒豬、反雙標、反黨國遊行今天下午在台北凱道進行，農委會主委陳吉仲（左）低調以農為重，疑已預先排定行程南下雲林訪農，立委劉建國（右）全程陪同。記者陳苡葳／翻攝

訴求「反毒豬、反雙標、反黨國」秋鬥遊行今天下午在台北凱道進行，農委會主委陳吉仲低調以農為重，疑已預先排定行程南下雲林訪農，先後前往古坑地區、西螺地區與柳丁、稻米等農民座談，巧妙避開敏感場合。此行雖然為不公開行程，不過陳吉仲仍針對秋鬥遊行對外回應，「有安全容許量進口的豬肉，就是安全的。外界不應該以毒豬汙名化安全容許量萊豬，希望回歸專業和理性的討論」。

陳吉仲今天近午在立委劉建國陪同下，先至古坑鄉東和合作農場主持柳丁收購協調說明會，與會人員包括農糧署副署長姚志旺、作物生產組長陳立儀、運銷加工組長陳祈睿、中區分署副分署長洪宏毅等人，現場參與座談的農友有東和、嘉東、新光、荷苞等合作農場約30人。

劉建國表示，柳丁11月陸續上市，但今年小果多，價格不好，農民多次向他陳情，希望政府幫忙找通路，並請加工廠能儘早進產地收購，農委會獲報後，已有先行啟動收購加工品補助措施，今主委陳吉仲再安排南下行程，傾聽農民實際需求。

陳吉仲指出，下周一起將請加工廠加速至產地收購加工果，並輔導嘉東合作農場優先以每公斤8元協助收購小果，同時結合全台各主要產區啟動促銷、收購加工及外銷等措施，此外擇日安排在東和合作農場辦理產銷履歷說明會，拉抬整體柳丁產銷現況。

隨後陳吉仲再到西螺地區與20多位稻農對話，針對今年二期稻穀收購價，雲林100台斤約930至970元，相較以往二期價約可至1000元，價格跌落千元以下，農民搖頭直說「只能望稻興嘆」。

對此陳吉仲表示，農委會明年起將全力針對稻米產業祭出三大方向，包括減少生產、大量出口、品質管控，尤其兩年四期耕作改為三期後，農民收入定會增加。

人雖在雲林訪農，陳吉仲仍對外重申「美豬在1989年就已進口台灣，市場上仍維持國產豬9成占有率，不會因明年元旦萊豬進口而造成產業界衝擊；此外學校午餐在教育部供應食材契約規定中，全面使用國產食材，加上補助金額由3.5元提高到6元，學校午餐絕對百分之百使用國產食材」。

針對消費者有疑慮部分，陳吉仲說，中央會落實清楚標示，所有豬肉與加工品凡在販售場所、餐飲場所，必須全部標示清楚來源，讓消費者有食用的選擇權。

農委會主委陳吉仲今天南下雲林訪農，第一站先前往古坑地區與柳丁農座談。記者陳苡葳／翻攝
農委會主委陳吉仲今天南下雲林訪農，第一站先前往古坑地區與柳丁農座談。記者陳苡葳／翻攝
農委會主委陳吉仲今天疑已預先排定行程到雲林訪農，近午與西螺地區20多位稻農對話。記者陳苡葳／翻攝
農委會主委陳吉仲今天疑已預先排定行程到雲林訪農，近午與西螺地區20多位稻農對話。記者陳苡葳／翻攝
二期稻穀收購價跌，稻農希望政府能想對策幫忙。記者陳苡葳／翻攝
二期稻穀收購價跌，稻農希望政府能想對策幫忙。記者陳苡葳／翻攝

陳吉仲 農民 秋鬥 萊豬

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