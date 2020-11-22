影／雲林小五男童手寫信引各界關心 企業家今起助學到高中

雲林縣台西鄉溪頂村一封小五男童的手寫信引起社會各界關心，本月8日一群熱心志工募集經費並為男童家中整修租賃來的鐵皮屋，今天下午知名直播主、永恆天詩企業公司董事長林揚竣也前往林姓男童家中拜訪，並從今起贊助他到高中畢業的學費，費用全程將交由林童升學的每間學校所設專戶運用，讓他能安心就學。

小五林姓男童家庭成員有64歲阿嬤、8旬曾祖母及一名姑姑，家中收入靠阿嬤幫人裁縫，及雲林縣府社會處兒少生活補助、身障生活補助和低收入戶全戶每月計約1萬6千多元補助支撐；因此雲林家扶中心多年前也開案扶助林家，除挹注年節物資，因林童學業表現優秀，家扶也提供免費課業輔導，每學期頒予獎學金鼓勵。

不過林童阿祖年事已高，阿嬤和姑姑最近的身體狀況不佳，家庭經濟和照顧壓力相當大；對此知名直播主林揚竣獲知後，主動聯繫溪頂村長林錠玉，表示願贊助林童從今起到高中畢業的學費。

林揚竣今天下午專程從台中南下至雲林台西鄉拜訪林家人，林童阿嬤說，「足感謝社會對阮的關心，不知道怎麼報答，真的感謝！」

林錠玉表示，林家成員多，即便有微薄收入和政府補助度日，但主要工作者林童阿嬤近期體弱多病，責任重大但快無力負擔，如今獲林董事長援助，有如及時雨讓林家人減少煩惱，也讓林童無後顧之憂。