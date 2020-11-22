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打造希望家園 台南勞工局動員修繕志工今又為弱勢修屋

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
關懷弱勢者，台南市府勞工局動員修繕志工協助修屋。記者謝進盛／翻攝
關懷弱勢者，台南市府勞工局動員修繕志工協助修屋。記者謝進盛／翻攝

台南市政府勞工局今動員木工、油漆工會修繕志工，前往柳營、將軍區進行修屋，希望透過更多修繕志工投入，展現市府勞工局「有情有疼心ㄟ厝」照顧弱勢者精神。

木工工會前往柳營區果毅後進行廚房天花板塑膠板、房間牆壁美化板、房門更換施工；油漆工會則為將軍區巷埔里吳姓職災勞工進行牆壁油漆粉刷美化施工，為提供案家能有更良好居住生活，志工們並在二手倉庫挑選整理適合的床墊組與木櫃分別送至兩區個案家中。

弱勢房屋修繕是透過「有情有疼心ㄟ厝」做工行善團志工，利用專業技能針對居住環境不佳、政府福利和民間資源不足等問題而陷入生活困境職災、弱勢勞工給予協助改善居家環境。

勞工局表示，自民國102年起連結大台南總工會、社團法人台南市勞工志願服務協會、台南市木工業職業工會，後續台南市泥水業、台南市電氣業、台南市油漆工程業、台南市金屬建築結構及零組件製造、台南市鋁製品製造裝配等職業工會志工、台南市餐飲業產業工會也相繼加入房屋修繕行列，至今已完成127戶。

勞工局長王鑫基表示，修繕過程中，看到許多弱勢勞工家庭環境不佳生活困苦，尤其受限於自身經濟能力，物資用品缺乏，引進政府及民間力量，提供無法享有基本生活品質的弱勢家庭必要協助。非常感謝志工們一直齊心合力支持這項業務。

關懷弱勢者，台南市府勞工局動員修繕志工協助修屋。記者謝進盛／翻攝
關懷弱勢者，台南市府勞工局動員修繕志工協助修屋。記者謝進盛／翻攝

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