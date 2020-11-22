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影／看不懂中文的她 靠女兒和Google苦學拚到中餐證照

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林家扶中心成功輔導10位家扶媽媽考取中餐丙級證照，媽媽們今天化身「總鋪師」大展身手，料理佳餚宴客。記者陳苡葳／攝影
雲林家扶中心成功輔導10位家扶媽媽考取中餐丙級證照，媽媽們今天化身「總鋪師」大展身手，料理佳餚宴客。記者陳苡葳／攝影

對中文字一竅不通的越南籍阮氏垂莊「只會說、不會寫」，她勤練實作，並藉將文字轉化成圖形苦讀筆記，終順利考取中餐丙級證照，夢想開一間中越美食小吃店；雲林家扶中心家長生涯發展方案，今年成功輔導10名家扶媽媽考取中餐丙級證照，媽媽們今天化身「總鋪師」大展身手，料理12道佳餚宴請家扶委員及扶助家庭，向外界證明家扶媽媽們勇敢跨出就業自立的重要一步。

嫁到麥寮的新住民阮氏垂莊，平時負責烹煮家中三餐，擁有基本廚藝，阮氏垂莊說，一年前她參加證照班，希望能精進自己的料理能力，卻沒想到迎來「看不懂中文」的天大挑戰，除了請女兒有空時協助翻譯，大多時間她都靠著Google翻譯，先將中文轉化成越南文，再以圖形方式背中文筆記，認真學習的精神令人敬佩。

雖比別人花上好幾道功夫學習，「但拿到證照的那一刻，我真的好開心！」阮氏垂莊難掩興奮與女兒相擁；今天她將中越口味結合，自研手路菜「越式鮮蝦捲」，清爽美味又可口，未來她還想開一間中越美食小吃店，與大家分享美食。

雲林家扶中心每年開辦家長生涯發展方案，結合職業探索、理財課程及求職準備等多方面課程，培養家扶家長精進工作技能，提升社會競爭力；今年課程著重在中餐丙級證照，由在學界、業界資歷豐富的王記松擔任指導老師，領導班員進行12天實作課程及3天密集訓練。

家長方案以教育投資、資產累積及就業自立等多元模式辦理脫貧方案，讓弱勢家庭逐步脫離貧窮的困境；雲林家扶主委陳燦勳今天也頒贈每位媽媽500元禮卷，他表示，家扶媽媽們掌廚的一道道美味婚宴「大菜」，令人垂涎三尺，內心更是感動，「因為她們靠著毅力與堅持，證明自己做到了！」

雲林家扶委員麥寮老人會理事長許瑞田、總幹事林定楷及麥寮港餐廳董事長李月惠等人，今天也特地前來為「總舖師」打氣，看見她們在廚房煨湯、甩鍋、刀工、擺盤展現專業及自信，相信大家都能藉此翻轉人生。

雲林家扶社工施雅惠表示，家長生涯方案10位成員，因家庭因素都沒有專業知識與技術能力能提升經濟，在人力市場上也是弱勢者，家長們「自助」參加課訓，加上家扶中心「人助」她們考取中餐丙級證照，「擁有專業、才能脫貧」接軌職場、邁向新人生。

10位考取中餐丙級證照的家扶媽媽掌廚婚宴大菜，令在場賓客垂涎三尺，內心更是感動。記者陳苡葳／攝影
10位考取中餐丙級證照的家扶媽媽掌廚婚宴大菜，令在場賓客垂涎三尺，內心更是感動。記者陳苡葳／攝影
雲林家扶中心成功輔導10位家扶媽媽考取中餐丙級證照，媽媽們今天化身「總鋪師」大展身手，料理佳餚宴客。記者陳苡葳／攝影
雲林家扶中心成功輔導10位家扶媽媽考取中餐丙級證照，媽媽們今天化身「總鋪師」大展身手，料理佳餚宴客。記者陳苡葳／攝影
雲林家扶中心家扶媽媽化身「總鋪師」料理桌菜宴請家扶委員及扶助家庭，向外界證明她們勇敢跨出了就業自立的重要一步。記者陳苡葳／攝影
雲林家扶中心家扶媽媽化身「總鋪師」料理桌菜宴請家扶委員及扶助家庭，向外界證明她們勇敢跨出了就業自立的重要一步。記者陳苡葳／攝影
家扶媽媽卓靜瑜獨力撫養念大學的女兒，為了擁有一技之長、提升工作能力，努力練習廚藝考取中餐丙級證照。記者陳苡葳／攝影
家扶媽媽卓靜瑜獨力撫養念大學的女兒，為了擁有一技之長、提升工作能力，努力練習廚藝考取中餐丙級證照。記者陳苡葳／攝影
嫁到麥寮的新住民阮氏垂莊（左）一年前開始參加證照班，卻迎來「看不懂中文」的天大挑戰，最終靠著女兒和Google翻譯，順利考取證照。記者陳苡葳／攝影
嫁到麥寮的新住民阮氏垂莊（左）一年前開始參加證照班，卻迎來「看不懂中文」的天大挑戰，最終靠著女兒和Google翻譯，順利考取證照。記者陳苡葳／攝影

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