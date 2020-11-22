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寶可夢一日快閃台南登場 玩家搶抓異色未知圖騰C
因應疫情，寶可夢同步在全球3個城市推出的一日快閃活動，今天在台南登場，一早就吸引不少玩家，大家搶抓「異色未知圖騰（C）」。
這項活動是由台南市政府與寶可夢共同舉辦，吸引10萬玩家到台南抓寶，台南市政府2018年11月也曾舉辦「Pokémon GO Safari Zone in Tainan」大型活動，造成人山人海，成功進行一項國際都市行銷，總計有百萬人次到台南，創造5億元的商機。
受到疫情影響，寶可夢首次舉辦Pokémon GO的CITY SPOTLIGHT城市焦點1日快閃活動，同步在台灣台南、南韓釜山、紐西蘭奧克蘭、日本京都四個城市舉辦，其中京都因為疫情臨時取消，台灣因為防疫成功，才能順利舉辦。
玩家表示，Safari Zone是跨國的大型活動，能夠吸引國際人士到台灣來抓寶，時間長達五天，但是收到疫情影響，寶可夢改辦一日快閃活動，同時考量到不希望人群太聚集，而分散在多個景點。
上午11點寶可夢在藍曬圖等多個景點分送限量皮卡丘造型紙帽，吸引許多人排隊領取。台南市政府也加碼抽獎活動。
遊戲方Niantic公司表示，快閃活動分為免費參加及購票參與兩種形式，但不論購票與否，訓練家都可以透過遊戲方設定的台南6處特定範圍：孔廟文化商圈、藍晒圖文創園區、延平郡王祠、台南公園、台南運動公園(市立棒球場)、成大(成功校區)，拍攝快照，完成限定任務後，可獲得寶芬、星星沙子、和幸運蛋。
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