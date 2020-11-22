寶可夢一日快閃台南登場 玩家搶抓異色未知圖騰C

因應疫情，寶可夢同步在全球3個城市推出的一日快閃活動，今天在台南登場，一早就吸引不少玩家，大家搶抓「異色未知圖騰（C）」。

這項活動是由台南市政府與寶可夢共同舉辦，吸引10萬玩家到台南抓寶，台南市政府2018年11月也曾舉辦「Pokémon GO Safari Zone in Tainan」大型活動，造成人山人海，成功進行一項國際都市行銷，總計有百萬人次到台南，創造5億元的商機。

受到疫情影響，寶可夢首次舉辦Pokémon GO的CITY SPOTLIGHT城市焦點1日快閃活動，同步在台灣台南、南韓釜山、紐西蘭奧克蘭、日本京都四個城市舉辦，其中京都因為疫情臨時取消，台灣因為防疫成功，才能順利舉辦。

玩家表示，Safari Zone是跨國的大型活動，能夠吸引國際人士到台灣來抓寶，時間長達五天，但是收到疫情影響，寶可夢改辦一日快閃活動，同時考量到不希望人群太聚集，而分散在多個景點。

上午11點寶可夢在藍曬圖等多個景點分送限量皮卡丘造型紙帽，吸引許多人排隊領取。台南市政府也加碼抽獎活動。