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平日尖峰時段不儀控 大灣交流道北上匝道明起試辦

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南大灣交流道北上入口匝道，明起試辦平日尖峰時段不實施匝道儀控。記者謝進盛／翻攝
台南大灣交流道北上入口匝道，明起試辦平日尖峰時段不實施匝道儀控。記者謝進盛／翻攝

用路人請注意，為紓解國一大灣交流道北上入口匝道平日上午尖峰時段壅塞，台南市政府與高公局研商後，將自明（23）天起試辦平日尖峰時段不實施匝道儀控，是否持續實施，將觀察中山高主線及大灣交流道周邊道路車流改善狀況而定。

永康區大灣交流道緊鄰台南市區，自2015年啟用以來，有效紓解仁德交流道交通瓶頸，但也造成大灣交流道周邊交通壅塞，台南市政府已著手處理該路口四個方向拓寬、增設車道，但目前仍作業中。

市府交通局說，與高速公路局已協商相關改善措施，明起試辦大灣交流道北上入口匝道於平日上午7點10至8點半，不實施匝道儀控措施，以紓解大量平面車流；惟為顧及中山高主線順暢，或因應主線壅塞或事故情形，仍同意由高速公路局視狀況機動調整。

交通局長王銘德表示，大灣交流道北上入口匝道，自復興路口至匝道儀控點距離有限，車流須通過路口號誌放行，再於匝道儀控點等候放行，車流速度受阻、車隊破碎，大大影響紓解效率，經與高公局協調，雙方取得以路口號誌管制可達匝道儀控效果共識，研商相關交通管理改善措施。

因此，繼高速公路局自今年4月8日起開放平日7點至9點，大灣至永康北上路肩行駛小型車，本月14日起再開放永康至台南系統北上路肩後，將更進一步試辦尖峰時段不實施匝道儀控措施。

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