林義傑、宋城希引領3000人 雲林啡常馬綠隧道起跑

第二屆「雲林咖啡半程馬拉松」今天清晨6點30分在古坑綠色隧道舉辦，3000名跑者在縣長張麗善、副縣長謝淑亞及超馬好手林義傑、運動名模宋城希等人鳴槍引領下，自古坑綠色隧道開跑，沿途行經台78線，飽覽雲林田野風光。

今年「啡常馬」賽事分為三組，包括有21K半程馬拉松、10K健跑組、3K休閒組等，其中21K及10K均會跑上台78快速道路；林義傑、宋城希參加10K組，張麗善則參加3K組。

張麗善說，跑者從綠色隧道起跑，不但會穿梭在著名的老欉芒果樹林中，加上沿線有多種特色補給站，提供咖啡粉圓、斗六大饅頭、昕素食滷味等當地美食和咖啡。