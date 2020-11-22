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林義傑、宋城希引領3000人 雲林啡常馬綠隧道起跑
第二屆「雲林咖啡半程馬拉松」今天清晨6點30分在古坑綠色隧道舉辦，3000名跑者在縣長張麗善、副縣長謝淑亞及超馬好手林義傑、運動名模宋城希等人鳴槍引領下，自古坑綠色隧道開跑，沿途行經台78線，飽覽雲林田野風光。
今年「啡常馬」賽事分為三組，包括有21K半程馬拉松、10K健跑組、3K休閒組等，其中21K及10K均會跑上台78快速道路；林義傑、宋城希參加10K組，張麗善則參加3K組。
張麗善說，跑者從綠色隧道起跑，不但會穿梭在著名的老欉芒果樹林中，加上沿線有多種特色補給站，提供咖啡粉圓、斗六大饅頭、昕素食滷味等當地美食和咖啡。
「要讓跑者們不虛此行！」張麗善開心邀跑者們盡情吃喝，會後還有咖啡市集與大家熱鬧同歡；參賽者此次還能獲得TGC台灣咖啡莊園致贈的優質咖啡盒裝伴手禮，人人皆能藉機感受雲林咖啡風味，體驗在地咖啡的濃、純、香。
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