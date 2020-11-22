取經日本！台灣古蹟建築設水幕牆及水槍 建立自主防災

台南市水交社文化園區設有水幕設備，並不是為了製造浪漫氣氛，台南市文化資產處表示，這是取經日本合掌村經驗，火災時可以阻隔火勢避免延燒整排的木造建築。

台南市消防局也與文化局共同合作，參考日本守護文化資產方式，在四大國定古蹟設置自主性防災設備，室外設置自動嗔水槍等，3年經費1千3百萬元，陸續在赤崁樓、孔子廟、祀典武廟及大天后宮4處國定古蹟內設置大型放水槍，會自動偵測火源後就會自行噴水，壓制火源；新啟用的司法博物館也有大型放水槍設備。

台南市文資處長林喬彬表示，目前古蹟防火及搶救因應計畫，多是參考日本守護文化資產的作法，台南市「古蹟自主性防災設備設施」就是取經日本合掌屋，在室外放水槍、簡易式易操作型消防栓箱、火焰式探測器（用以探測火災發生）、馬達泵浦（用以驅動管線水壓以達放射壓力）等，一旦紅外線偵測到火警就會進行初期滅火。

還有水霧式滅火器也是來自日本的作法，噴水後形成一片霧牆，可達到滅火效果但不會對古蹟建築造成損壞，這是不在消防局認可的消防設備，但可用在古蹟防火因應替代計畫中。

日本街區住戶有防災一體之觀念，台南市是仿照日本組成自衛消防編組（隊），當發生火災時能立即發揮自助滅火能力。以各消防分隊為編組，結合古蹟員工、保全及志工等，半年演練一次，火災警報連線到消防隊，所有人員按演練分組展開滅火，消防車也熟悉路線很快可以抵達現場，人員快速拿到手持滅火器撲滅火勢等。

成功大學建築系退休教授曾俊達表示，台灣木造古蹟建築多，一旦空間起火很快就會延燒，每個空間都有「火載量」，避免堆置過多可燃性物質，即使不慎發生火災也不會延燒， 「研究滅火技術不如研究如何防範火災」 。

曾俊達表示，一棟古蹟建築內，如果都沒有易燃物，就像只有一根火柴起火，燒完也會自然熄滅，但若旁邊有其他物品引燃，就會一直延燒，導致整棟建築被燒光，可以想像如寺廟香爐發爐現象，一堆香腳就會引發大火，但一支香燒完就沒了。

建築師蘇鴻奇博士也說，火災最怕的是「閃燃」，尤其建築空間越小區域越容易發生，一旦發生閃燃，整棟建築物會很快同時起火陷入火海，一般人容易忽視的「貯藏室」，空間小但堆置雜物多，若沒有及時發現滅火，很快整棟樓層就陷入火海被燒光。